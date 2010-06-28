Asker köylüleri PKK'lı sandı: 2 ölü, 1 yaralı

T24- Hatay’ın Hassa İlçesi’ne bağlı Çardak Yaylası bölgesinde PKK’lılara karşı önlem alan askerler, terörist sanarak kekik toplayan köylülere ateş açtı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; kendini dere yatağına atan 1 kişi ise kurtuldu. Vali Celalettin Lekesiz, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını bildirdi.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Amanos Dağları eteğindeki Çardak Yaylası Şekerim Deresi mevkiinde meydana geldi. Dedemli Köyü’ne bağlı olan Çardak Yaylası’nda oturan 60 yaşındaki İbrahim Yalçın, 62 yaşındaki Mustafa Fil, 61 yaşındaki Ali Dalmış ve 72 yaşındaki Mehmet Sak, Amanos Dağları’na kekik toplamaya gitti. PKK’lıların yuvalandığı ve zaman zaman eylemlerde bulunduğu Amanos Dağı’nda terörist grubu takip eden güvenlik güçleri de dün akşam, bu gruba yönelik Şekerim Deresi mevkiinde pusu kurdu.

Ancak ormanlık alanda kekik toplayan köylüleri, beklenen terörist gruptan sanan askerler ateş açtı. Köylülerden Mustafa Fil ile Ali Dalmış hayatını kaybederken, Mehmet Sak da yaralandı. Ayağından isabet eden kurşunla yaralanan Sak, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sak, hastanede ameliyata alındı. İbrahim Yalçın da silah seslerini duyarak kendini dere yatağına atınca kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.

Kurtulan İbrahim Yalçın, güvenlik güçlerini arayıp, “Kekik toplarken PKK’lıların saldırısına uğradık” diyerek yardım istedi. Ancak olayın PKK saldırısı olmadığı, yanlışlıkla askerlerin ateş açması sonucunda meydana geldiği anlaşıldı.

DERE YATAĞINA ATLADI, KURTULDU

Sağ kurtulduktan sonra Çardak Yaylası’na, oradan da Hassa İlçesi’ne gelen İbrahim Yalçın, ölen arkadaşlarının ailelerini ziyaret etti. Olayın şokunu uzun süre atamayan Yalçın, “Hep birlikte kekik toplamaya gitmiştik. Ormanlık alanda, birden saldırıya uğradık. Saldırının yapıldığı noktayı tespit ettik, ama, kimlerin saldırdığını görmedim. Yoğun kurşun yağmuru altında kaldık. Ben hemen kendimi yakındaki dere yatağına attım. Silah sesi kesilene kadar bekledim. Sonra da oradan kaçtım. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Arkadaşlarımın durumunu da bilmiyorum. Hassa’ya döndüğümde 2’sinin öldüğünü, 1’inin yaralandığını öğrendim” dedi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı Sak da, “Kekik toplamak için dağa gittik, birden ateş açıldı, ne olduğunu anlamadım” diye konuştu.

VALİ. ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Hassa’daki köylülerin askerler tarafından terörist sanılarak saldırıya uğradığını, askerlerin yanlışlıkla ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali Lekesiz, bölgede teröristlere karşı çalışmalar yürüten güvenlik güçlerinin, konuşlandıkları Hassa’nın Dedemli Köyü Şekerim Deresi Mevkii’nde kekik toplayan köylüleri terörist sanarak ateş açtığını, bunun sonucu Ali Dalmış ve Mustafa Fil’in öldüğünü, Mehmet Sak’ın da yaralandığını söyledi. Vali Lekesiz, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını da bildirdi.

YARALI KURTULDU OLAYI ANLATTI

Hatay’ın Hassa ilçesinde güvenlik güçlerinin, kekik toplayan köylüleri terörist zannederek ateş açması sonucu yaralanan Mehmet Sak (75), 4 arkadaşıyla kekik toplamaya gittiğini, ateş açılınca yere yattıklarını, gözünü hastanede açtığını söyledi.

Sak, tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Dedemli köyü Şekerim deresi mevkisinde kekik toplayarak evinin geçimini sağladığını kaydetti.

Sabah erken saatlerde Ali Dalmış, Mustafa Fil ve İbrahim Yalçın ile kekik toplamaya çıktıklarını ifade eden Sak, "Dört arkadaşımla kekik toplama gitmiştik. Ateş açılınca birden yere yattık, gözümü hastanede açtım. Halen bize kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. Arkadaşlarımın durumunu da merak ediyorum" dedi.

Bu arada, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Çolak ve Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Mehmet Sak’ı ziyaret ettikten sonra olayın yaşandığı Hassa’ya hareket ettiler.

Terör örgütüne karşı Hassa’da konuşlanan güvenlik güçlerinin, kekik toplayan köylüleri terörist zannederek ateş açması sonucunda 2 köylü ölmüş, bir köylü yaralanmıştı.