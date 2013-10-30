Asker kaçağının cezası belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yoklama kaçağı ve bakayalarla ilgili uygulayacağı para cezalarının ayrıntıları belli oldu.

MSB’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile 4 Aralık 2012’de yapılan protokol gereği yoklama kaçağı ve bakayaların yurt genelinde aranma işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ’nce 3 Ekim’den itibaren başlandığı öğrenildi. Radikal'in haberine göre, konuya ilişkin uygulanacak cezaların tablosu da MSB internet sitesinden yayınlandı. Buna göre 4 aylık yoklama kaçağı kendi gelirse 296, yakalanarak getirilirse bin 187 lira ceza ödemek zorunda kalacak. 20 yıllık bir yoklama kaçağı ise yakalanırsa 46 bin 335 lira para cezasına çarptırılacak.

Katlanarak Artar

Kendiliğinden gelen yükümlüler için daha az idari para cezası kararı verilirken, yakalanarak getirilen yükümlüler için idari para cezaları süreye bağlı olarak ek artırımlarla ağırlaştırılıyor.

Örnek olarak, 2013 yılında 1 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden ya da yakalanarak gelerek tamamlatan yükümlüye 118 lira para cezası verilirken bu miktar, 2 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 593 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 2 bin 376 lira olarak, 5 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 3 bin 268 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 8 bin 320 lira olarak uygulanacak.

Kendin gel az ceza öde

1 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 593 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 2 bin 376 lira idari para cezası verilirken, 2 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 890 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 3 bin 564 lira para cezası, 5 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 4 bin 456 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 10 bin 696 lira idari para cezası verilecek.