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Asker kaçağı değil Alman vatandaşıyım

“Nefes-Vatan Sağolsun” filminin yönetmeni Levent Semerci’nin Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

09 Aralık 2009 02:00

Sınır karakolunda teröristlerle mücadele eden bir komando timinin başından geçenleri konu alan “Nefes-Vatan Sağolsun” filminin yönetmeni Levent Semerci’nin Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Asker kaçağı değil Alman vatandaşıyımSezonun en çok izlenen ve üzerinden en çok tartışılan filmi “Nefes”in yönetmeni Levent Semerci’nin bugüne kadar hiç röportaj vermemesi ve filmi gişe rekoru kırarken Türkiye’de hiç objektiflere yansımaması iddiaları da beraberinde getirdi. Semerci’nin Almanya’dan Türkiye’ye dönmemesine gerekçe olarak asker kaçağı olduğu, hatta Ergenekon soruşturmasında adı geçtiği ve bu yüzden yurtdışına kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Günlerdir konuşulan bu iddialar ile ilgili başarılı yönetmenin yapım şirketi Creavidi’den açıklama geldi. İşte o açıklama: “Levent Semerci 20 yıldır Almanya’da yaşamaktadır ve Alman pasaportu bulunmaktadır. Kendisi Alman vatandaşlığına geçmiştir. Türkiye’de askerlik yapmakla yükümlü değildir. Ergenekon soruşturması ile ilgili iddia ise tamamen asılsızdır.”

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