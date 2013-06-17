'Asker intihar etti' iddiası

Datça-Marmaris Karayolu üzerindeki Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’nın nizamiye kapısından, dün saat 23.00 sıralarında tek el silah sesi duyuldu.

Bunun üzerine kapıya koşan diğer askerler, nöbetteki jandarma er Okan Akdoğan’ı nöbet kulübesinde ölü buldu. Terhisine 5 ay kaldığı öğrenilen Akdoğan’ın, kalbine dayadığı tüfeği ile intihar ettiği belirlendi. Akdoğan’ın cesedi olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Akdoğan’ın cenazesinin memleketi Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne gönderileceği bildirildi.

Akdoğan’ın komutanları ve silah arkadaşları tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Akdoğan’ın intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.