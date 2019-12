Asker gibi hizmetinizdeyim

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, çok sayıda ünlüyle ilgili olarak duygularını kaleme aldığı internet sayfasında Türkan Saylan’a yapılanlara karşı sessiz kaldığını düşündüğü için eleştirdiği Sezen Aksu, önceki akşam Uğur Dündar'la Star Haber'e telefonla bağlanarak Ergenekon Soruşturması çerçevesinde son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili ilk kez düşüncelerini açıkladı.



Hürriyet'in haberine göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın görüntülü bağlantı ile yayında olduğu sırada telefonla canlı yayına katılan Aksu, Saylan'a olan sevgisini dile getirdi. Hacı Bektaş-i Veli'nin "Bu da geçer yahu" sözünü hatırlatan Sezen Aksu, Saylan ile birlikte önemli projelerde yer aldığını ve onun annesini tedavi ettiğini belirtti. "Değerli insanlar kendilerine yapılan saldırılarla değerlerinden bir şey kaybetmezler" diye konuşan Aksu, duygularını şu sözlerle sürdürdü:



Evrensel hukuk istiyoruz



"Temel olarak, vatandaş olarak hepimiz gerçek bilgilere ulaşmak istiyoruz. Karanlıktan aydınlığa çıkmak istiyoruz. Arınmak, temizlenmek arzusundayız. Bu noktada hukukun üstünlüğünü kabul etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Hukukun üstünlüğü derken, sana-bana-amcamın oğluna göre değil evrensel hukuktan bahsediyorum. Bu yüzden Türkiye'nin genelde mevcut hukuk düzenini ve özelde yargının bu konu ile ilgili oluşan bilgi kirliliğine hızla çözüm üretmesi gerekiyor kanısındayım. Burada esas olan bunu yaparken evrensel hukuk kurallarına göre hareket edilmesi gerekliliği çok önemli. Evrensel hukuktan kastım da vicdanla uygulanan ve halihazırda batının ulaştığı insan haklarına saygılı hukuk seviyesidir."



Hukuk içinde eksiklikler ve hatalar olabileceğini ifade eden Sezen Aksu, vicdandan bağımsız hukuk olamayacağını da vurguladı ve Türkiye'nin vicdanına inandığını da sözlerine ekledi.



Sorumlulukla hareket edilmeli



Bir vatandaş olarak talebini de dile getiren Aksu, "Türkiye devletinin ve hukuk sisteminin süratle mevcut bilgi kirliliğine son vermesi ve belki de tarihinin en yüksek hızında bunun için gereken hukuki alt yapıyı oluşturup, konuyu karara bağlaması gerekmektedir. Burada sadece devletin değil, vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. Bu konu günlerce magazin gibi işlenecek bir konu değil ki... Başta bu kendini adamış değerli akademisyenlerin uzun süre töhmet altında kalmasını ve maddi, manevi zarar görmesini engellemek şart. Sonrasında da kamu vicdanının rahatlatılması en insani zorunluluk. Bu davada gerek süreçleri, gerekse sonuçlarıyla gelecek neslin yeni değerler yetiştirmesine engel oluşturulmaması, bir süre çocuk yetiştiriyor Türkan hoca ve onun etrafında oluşan güzel gönüllü insanlar. Cesaret kırıcı örnekler teşkil etmemesi, sorumlulukla hareket edilmesi bizim en temel insani değerimiz olmalı" şeklinde konuştu.



Asker gibi hizmetinizdeyim



Sezen Aksu, bundan sonra da eğitim gönüllülerinin sergilediği çabaya katkıda bulunmaya devam edeceğini de belirtti. Aksu, "Ben sonuna kadar, ülkeme borcum var, herkes gibi. Ülkeme borcum var, Türkan hocaya kişisel olarak borcum var. Dolayısıyla ben hep hazırım. Görevdeyim, asker gibi hizmetinizdeyim. Vicdanlı bir asker olarak hizmetinizdeyim" dedi.



Çok ihtiyaç var kadın sana



Ünlü sanatçı Fazıl Say, Sezen Aksu'ya eleştirilerini şu sözlerle ifade etmişti: “Sezen Aksu, bir tek sorum var; Daha ne kadar sessiz kalacaksın? Türkan Hoca’yı o halde görünce için acımadı mı? Masum değiliz hiç birimiz... Haydi alana! Şimdi inandır bizi gerçekten senin sen olduğuna... Çok ihtiyaç var kadın sana... Haydi! Haydi!...”



Altanlar'a da yüklendi



Say, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a da ağır eleştirilerde bulunarak, “Ahmet iyi bir edebiyatçı olamadı. Mehmet kaale alınmayan bir iktisatçı. Taraf gazetesi... Ahmet Altan... 2.Cumhuriyet. Mehmet Altan... Bunlar hakikaten değerli bir yazar olan Çetin Altan’ın oğulları... Ama kendileri ne değerli bir yazar ne de filozof olabilmişler..." dedi.