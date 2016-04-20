12 yaşındaki Arif maganda kurşunu kurbanı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, asker eğlencesi sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmanın isabet ettiği 12 yaşındaki Arif Demirvuran yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mücahit Yolcu’nun haberine göre, olay, Karagöl mallesinde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında kimliği henüz belirsiz kişilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, Arif Demirvuran'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Demirvuran'ın cesedi, otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, Arif Demirvuran'ın ölümüne yol açan tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.