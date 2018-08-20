Asker eğlencesinde fenalaşan genç öldü

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Mert Morkoç (20) asker eğlencesinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul\'da yaşayan Mert Morkoç, askere gidecek olan arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dün akşam Karasu\'ya geldi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen genç, fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç, buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Mert Morkoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mert Morkoç\'un cenazesi otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Gencin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Morkoç bugün yaşadığı İstanbul\'un Ümraniye ilçesinde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI