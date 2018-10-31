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Yaşam

Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı

31 Ekim 2018 04:30

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan M.B. ve A.A, 112 acil servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ü.S. ve H.S'yi gözaltına aldı.

 

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