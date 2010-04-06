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Yaşam

Asker eğlencesi ölümle son buldu

Isparta'da yapılan asker eğlencesinde çıkan kavgada askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki Osman Ali Kaya yaşamını yitirdi.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Isparta'nın Aksu ilçesinde asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada, askere gitmeye hazırlanan genç, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.


Aksu ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde yaşayan ve askere gitmeye hazırlanan Osman Ali Kaya (20) için dün akşam köyde eğlence düzenlendi. Eğlence sırasında Osman Ali Kaya ile arkadaşı M.T. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Osman Ali Kaya'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Kaya, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. M.T. ise olayın ardından gözaltına alındı.

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