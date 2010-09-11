Asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

T24

Bolu’nun Soku Mahallesi'nde askere gidecekler için düzenlenen eğlence sırasında yoldan geçen bir kişi, bilinmeyen bir nedenden eğlenceye katılanlarla tartıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şahıs elinde bıçakla eğlence yapılan yere döndü.



Eğlenceye katılanlarla yeniden tartışmaya başlayan kişi, bıçakla Muhammet Aslan, İsa Ertem ve Serkan Tura yaraladı.



Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Aslan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.