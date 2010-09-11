T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

Bolu'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 Eylül 2010 03:00

T24- Bolu'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Bolu’nun Soku Mahallesi'nde askere gidecekler için düzenlenen eğlence sırasında yoldan geçen bir kişi, bilinmeyen bir nedenden eğlenceye katılanlarla tartıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şahıs elinde bıçakla eğlence yapılan yere döndü.


Eğlenceye katılanlarla yeniden tartışmaya başlayan kişi, bıçakla Muhammet Aslan, İsa Ertem ve Serkan Tura yaraladı.


Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Aslan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24