'Asker de, polis de operasyon meraklısı değil!'

T24 - Asker polis operasyo na meraklı değilÜmit ÇETİN9 Mayıs 2011Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP’nin, “Asker operasyonları durdursun” teklifine, “Asker polis operasyon meraklısı değil. Eğer bir yerde terör varsa, terörist varsa, asayişi bozan varsa oraya operasyon yapar. Zaten bu görevidir” yanıtını verdi.



Erdoğan Kilis ve Kahramanmaraş mitinglerinde şunları söyledi:



“Bizi ölümle korkutacaklarını sanıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Bize alçakça saldırıyorlar. Hangi alçakça saldırıyı yaparsa yapsınlar; hangi kirli tezgaha başvururlarsa başvursunlar biz bu yola başımızı koyduk.





'Malum kampanya'



12 Haziran öncesinde Ak Parti’yi güya korkutmak, yıpratmak için birileri çalışıyor. Kastamonu olayından sonra hemen telsizlere düştü. ‘Hedef Ak Parti’ dediler. Terör örgütünün hedefinde Ak Parti varmış, yani millet var millet. Çünkü Ak Parti’nin rotasını millet çizdi. Adeta düğmeye basılmış gibi eski dönemdeki o malum kampanyalar neyse bugünkü kampanya da aynı.





'Terör imamı'



Bizim dinimiz birlik dinidir. Şuracıkta Cuma Namazı kılınıyor. Onlar 50 metre ötede Cuma Namazı kılıyorlar. Neymiş, ‘devletin imamının arkasında’ namaz kılmazlarmış. Bu da terör örgütünün imamıdır denirse ne olacak? Çünkü bizim dinimizde terör yok. Kardeşin kardeşi öldürmesi yok. Bir kişinin öldürülmesi bir insanlığın öldürülmesi gibidir.





'BDP çözüm istemiyor'



Tıpkı terör örgütü gibi BDP de bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunlarının çözülmesini istemiyor. BDP, gençlerin ölümünü, anaların, babaların gözyaşını kendi varlığının teminatı olarak görüyor. Bu, gençlerin kanından beslenmektir. ‘Anneler ağlamaya devam etsin ki biz ayakta kalalım’ derdindeler.





'Operasyon yapılır'



‘Devlet, operasyonları bıraksın. Asker, polis silah bıraksın’ diyorlar. Ne demek yav asker, polis silah bırakır mı? Onun tamamlayıcı unsurudur silah. Asker dış saldırılara, polis, jandarma içerde asayişi temin için. Sen kalkacaksın sivili silahlandırıp, terör estireceksin. Sonra da ‘asker, polis operasyonları durdursun’ diyeceksin. Asker polis operasyon meraklısı değil. Eğer bir yerde terör varsa, terörist varsa, asayişi bozan varsa oraya operasyon yapar. Zaten bu görevidir. Milletin huzuru için görevidir.





Kandil-Silivri’ye cevap



Ak Parti sorunları çözdükçe bunlar rahatsız oluyor. Biz bu oyunu bugüne kadar bozduk. Bundan sonra da hep birlikte bozacağız. Ben eminim ki 75 milyon hem Kandil’e, hem Silivri’ye gereken cevabı 35 gün sonra verecektir.”





Akıllı tanıtım



Kilis mitinginde Başbakan Erdoğan önümüzdeki yıllarda öğrencilere dağıtılacak akıllı kitabı tanıttı. Erdoğan ayrıca şunları söyledi:





'CHP’lileri ülser ettiler'



CHP’de her türlü yalan var. Geçmişte birbiriyle mahkemelik olanlar şimdi kolkola. Bir yandan Ecevit’in üzerine beton dökenler, bir yandan Ecevit’in yol arkadaşları, bir yandan Ecevit’i emekliye ayırmak isteyenler bir arada. Hani Kilis’in bulamacı var ya onda bile bu kadar çeşit yok. Kilis’in yemeklerini bir araya karıştırsan bundan yemek olur mu? Mide bunu kaldırır mı? Bunlar bir çorba icat ettiler; ama eminim ki CHP’ye gönül veren kardeşlerimin bile hoşuna gitmiyor. CHP’li seçmeni ülser ettiler ülser.





'87’lik hocandan taktik al'



‘Çık karşıma tartışalım’ diyor. Yahu sen daha çıraksın be. Amatör ligde oynayanı süper ligde oynatırlar mı? Sen, 87 yaşındaki akıl hocanın (Süleyman Demirel’i kastediyor) dizinin dibine çök. Dersini belle. Biraz daha taktik al. Ondan sonra gel. Bunlar çete kardeşliği yaptılar. Birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar. Bunların destekçisi BDP. Terör bir yandan Ergenekon bir yandan görevlerini yerine getiriyorlar.





'11 kent büyükşehir olacak'



Allah nasip ederse seçimden hemen sonra nüfusu 750 binin üzerinde olan illerimizin büyükşehir olması için bir kanun tasarısı hazırladık. Tasarı 12 Haziran’dan sonra Meclis gündemine gelecek. Ulusal planlamamızın içerisinde bu var. Çılgın proje dedik ya bu da ulusal planlama projemiz. Beldeler kalkıyor mahalle haline geliyor. Planlamayı büyükşehir yapıyor. Bu arada 2014’e kadar nüfusu 750 bini aşan başka illerimiz olursa onlar da yine büyükşehir olma hakkını kazanacak. Şu anda 11 ilimiz bu hakkı kazanmış durumda. Şimdiden hayırlı olsun.





Suriye pankartı



DAP uçağıyla Kahramanmaraş’a gelen Başbakan Tayyip Erdoğan buradan helikopterle Kilis’e geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki Kobra tipi helikopter de eşlik etti. Kilis’te seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Başbakan için yine çok büyük güvenlik önlemleri alındı. Kentteki miting alanında Suriyelilerin astığı ileri sürülen İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılan “Kurtar Bizi Dünya Lideri Erdoğan” pankartı dikkat çekti.





'Çekinmeyin, annenizin ayağının altını öpün'



Kilis mitinginde anneler gününü kutlayan Başbakan Erdoğan, “Kilisli tüm annelerin Anneler Günü’nü, ayaklarının altı öpülesi tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bakınız cennet babaların değil, annelerin ayakları altındadır. Onun için annenin ayağının altı öpülür. Orada cennet kokusu var. Koklanır. Hiç bundan çekinmeyin, bunu yapın. Bu size tevazu getirir. Bunu hiçbir zaman annenizden esirgemeyin. Ana gibi yar olmaz. Bunu böyle bileceğiz” diye konuştu. Kilisliler Başbakan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın Anneler Günü’nü de afişle kutladı.





