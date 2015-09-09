Asker cenazesinde CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı

Çanakkale'de çok sayıda kişi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde hayatını kaybeden onbaşı Fatih Duru'nun cenazesini havalimanında tekbir getirerek karşıladı. Cenazeyi karşılayanlar arasındaki CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan saldırıya uğradı.

DHA’nın haberine göre; Çanakkaleli 27 yaşında yaşamını yitiren Fatih Duru’nun Türk bayrağına sarılı tabutu askeri kargo uçağıyla dün Çanakkale Havalimanı’na getirildi. Duru’nun cenazesi apronda askeri tören ile karşılandı. Törene, Çanakkale Valisi Hamza Erkal, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, MHP Çanakkale Milletvekili Kürşat Tuna, CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve protokol üyeleri katıldı. Fatih Duru’nun annesi Azime Duru ayakta durmakta güçlük çektiği için oğlunun cenazesini tekerlekli sandalye ile karşıladı. Cenazeyi karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda kişi, tabut, askeri uçaktan indirildiği sırada tekbir getirdi.

Kalabalık arasından bir kişi, ‘Barış süreci dediniz, yediniz bizi yediniz. Yazıklar olsun be. Hainle pazarlık olmaz’ diye bağırarak tepkisini dile getirdi.

'Pilavcı Başkan istemiyoruz'

Bazı kişiler ise, 7 Haziran seçimlerinden sonra Çanakkale’de partisi birinci olduğu için pilav dağıtan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile geçtiğimiz günlerde Mardin’de incelemelerde bulunurken Türkiye sınırında PYD’nin olmasında sakınca görmediğini dile getiren CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e tepki gösterdi.

Bir grup vatandaş, “Pilavcı Başkan İstemiyoruz” şeklinde sloganlar atarken bir grup vatandaş da Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a saldırarak linç etmeye kalktı. Linç edilmekten son anda kurtulduğu öne sürülen Ülgür Gökhan’ın darp edildiği öğrenilirken; alandan ayrılırken içerisinde Ülgür Gökhan’ın bulunduğu otomobil hasar aldı.

Fatih Duru’nun cenazesi, havalimanından Çanakkale Boğaz Komutanlığı’ndaki Askeri Hastane Morgu’na 1,5 saatte götürülebildi. Çok sayıda vatandaş, askeri hastaneye götürülürken cenazeye eşlik etti. Duru’nun cenazesi Demircioğlu Caddesi’nden geçerken, kalabalıktan bazıları, güzergah üzerindeki HDP binasını taşladı. İki kişi HDP tabelasını yerinden söküp indirdi, Türk bayrağı astı. Yoldan geçenlerin attığı taşlarla binanın camları kırıldı. Polis, kalabalığı güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.