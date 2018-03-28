Asker babasından kermese koç bağışı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Kadın Kolları tarafından geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere düzenlenen gıda maddelerinin satışa sunulduğu kermese, asker babası İsmail Yavuz, koç bağışında bulundu. Koç, yapılan açık artırma ile 1000 liraya satıldı.

MHP Salihli İlçe Kadın Kolları, geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere gıda ürünlerinin satışa sunulduğu kermes düzenledi. Kent Meydanı\'ndaki kermeste, Kadın Kolları üyelerinin evlerinde hazırladığı sarmadan keke, börek ve çeşitli tatlılara kadar pek çok ürün satışa sunuldu. Salihli\'nin kırsal Durasıllı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan İsmail Yavuz da sürüsündeki koçlardan birini bağışlayarak kermese destek verdi. Koç yapılan açık artırma ile 1000 TL\'ye satıldı.

Oğlunun, Şanlıurfa\'daki birliğinde uzman çavuş olarak görev yaptığını belirten İsmail Yavuz, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin Afrin şehrinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile bölgeyi terör örgütlerinden temizledi. Bu süreçte Türk milleti olarak adeta kenetlendik. Ben de bugün bu kermesin düzenleneceğini öğrenince beslediğim bir koçu getirerek kermese bağışladım\" dedi.

MHP Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse ise \"Düzenlediğimiz kermesin gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayıp, askerlerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Allah hayırlarımızı kabul etsin\" diye konuştu.



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