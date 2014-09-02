Asker aileleri parlamentoya girdi



Irak basını, İslam Devleti örgütü (İD) tarafından öldürülen Irak ordusu askerlerinin aile ve yakınlarının, sorumlulardan hesap sormak için salı günü parlamento binasına girmeye çalıştıklarını duyurdu.

Askerlerin aile ve yakınlarının, parlamentodan katliama engel olmayan askerler hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep ettikleri bildiriliyor. Irak parlamentosu milletvekili Abdül Hüseyin El Musavi, parlamentoyu girmeye çalışanların, askerlerin katledilmesini önleyemeyen güvenlik güçlerinin cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Rudaw haber, Bağdat'ın merkezinde düzenlenen protestoya en az bin kişinin katıldığını ve grup içerisinden 15 kişinin parlamento binasına girmesine izin verildiğini duyurdu. El Sumaria News ise güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde, bunun öncesinde çok sayıda kişinin zorla binaya girdiğine yer verdi.

İslam Devleti örgütünün şimdiye kadar en az bin 700 Irak ordusu askerini öldürdüğü belirtiliyor. Örgüt, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten birkaç hafta sonra Tikrit kentinde katlettikleri Iraklı askerlerin videosunu internette yayınlamıştı.