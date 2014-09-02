T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Asker aileleri parlamentoya girdi

İslam Devleti örgütünün vahşice katliamları, Bağdat'ta protesto edildi. Öldürülen askerlerin aile ve yakınları bir yürüyüş düzenledi. Öfkeli kalabalık parlamentoya girmeye çalıştı.

02 Eylül 2014 20:19


Irak basını, İslam Devleti örgütü (İD) tarafından öldürülen Irak ordusu askerlerinin aile ve yakınlarının, sorumlulardan hesap sormak için salı günü parlamento binasına girmeye çalıştıklarını duyurdu.

Askerlerin aile ve yakınlarının, parlamentodan katliama engel olmayan askerler hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep ettikleri bildiriliyor. Irak parlamentosu milletvekili Abdül Hüseyin El Musavi, parlamentoyu girmeye çalışanların, askerlerin katledilmesini önleyemeyen güvenlik güçlerinin cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Rudaw haber, Bağdat'ın merkezinde düzenlenen protestoya en az bin kişinin katıldığını ve grup içerisinden 15 kişinin parlamento binasına girmesine izin verildiğini duyurdu. El Sumaria News ise güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde, bunun öncesinde çok sayıda kişinin zorla binaya girdiğine yer verdi.

İslam Devleti örgütünün şimdiye kadar en az bin 700 Irak ordusu askerini öldürdüğü belirtiliyor. Örgüt, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten birkaç hafta sonra Tikrit kentinde katlettikleri Iraklı askerlerin videosunu internette yayınlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DevletiBağdatIrakAbdül Hüseyin MusaviSumaria NewsMusulTikritIraklıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP GA/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24