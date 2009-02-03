Aşka kriz engeli

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı. Oteller kriz nedeniyle indirime giderken yetkililer haftaya talebin artmasını umuyor.



Dünyayı etkileyen küresel krizin yaklaşan sevgililer gününe nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merak konusu. Sevgililer gününde baş başa program yapmak için otelleri tercih edecek kişilerin biraz daha fazla mesai yapması gerekecek. Bu uğurda harcanması gereken para 3500 Euro’yu buluyor.

İstanbul’daki oteller sevgililer gününde müşterilerine paket programlar öneriyor. Bu özel günü, bir hafta sonu kaçamağına dönüştürmek isteyenler için sunulan bu programlar dâhilinde birçok hizmetten yaralanacak olan çiftler arzularına göre sadece yemek yiyebilecekleri gibi, konaklamalı paketleri de tercih edebilecekler.



Boğaz'ı görmek için 350 Euro fark



Konaklama dâhil programlar için ortalama fiyatlar KDV hariç 165 Euro’dan başlarken, 3500 Euro’ya kadar çıkıyor. Boğaz manzaralı odalarda kalmak isteyen çiftlerin ise bu uğurda ödeyecekleri para katlanıyor. Boğaz manzaralı odalarda konaklama için normal oda fiyatlarına 350 ile 400 Euro arasında değişen bir fiyatta ek yapılıyor. Jakuzili suitlerde kalmanın bedeli ise gecelik 900 Euro’yu buluyor.



Gül yapraklı yatak



Otellerin müşterilerine sundukları imkânlar çeşitlilik gösteriyor. Boğaz manzaralı veya jakuzili odalar dışında; müşteriler özel limuzin servisi, spa, masaj, İsveç masajı, saç bakımı, canlı müzik, keman resitali, köpüklü şarap, kalpli çikolata, kek, çilek ve bunun gibi hizmetlerle de cezbedilmeye çalışılacak. Müşterilerine farklı bir ambiyans sunmak isteyen otellerin bir diğer tercihi ise gül yapraklı yataklar oluyor.



Ekonomik seçenek sadece yemek



Güne özel program yapmak isteyenler için ekonomik seçenek ise akşam yemekli programlar oluyor. Oteller sevgililer gününde, günlük menülerinin dışına çıkarak farklı “Sevgililer Günü Özel” menüleri hazırladılar. İlk Bakış" menüsü ve "Sonsuz Aşk" tatlısı, bu farklı temalı menülerden sadece bir kaçı. Bu hizmetlerden yararlanmanın bedeli ise kişi başı 40 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Paketlerin bir kısmında limitsiz içki de sunulurken, bazı otellerde güne özel keman ve piyano eşliğinde canlı müzik seçeneği sunmakta.



Fiyatlar geçen yıla göre daha uygun



Belirtilen hizmetlerden yaralanmanın bedeli ise geçen yıla oranla fazla değişmiş değil. Otel yetkilileri fiyatlarının geçen seneyle kıyaslandığında hemen hemen aynı olduğunu belirttiler. Öte yandan yetkililer, sevgililer günü yaklaştıkça rezervasyonların kademe kademe artacağını belirttiler.