Aşk yeniden...

T24 - Tamer Karadağlı ile Deniz Uğur’un aşkları yeniden alevlendi. Üç yıl aşk yaşadığı Reha Muhtar'dan ikiz çocuk sahibi olan ve geçen ay ayrılan oyuncu Deniz Uğur ile Tamer Karadağlı'nın son günlerde sık sık buluştuğu öğrenildi.



Eşi Arzu Balkan'dan boşandı



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Havuç raydan çıktı" diye eleştirdiği Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın, eski aşkı Deniz Uğur'a döndüğü iddia edildi. Yağmur Zamanı dizisinde birlikte oynarken Uğur'la aşk yaşamaya başlayan Karadağlı, kızı Zeynep'in annesi eşi Arzu Balkan'dan boşanmıştı. Daha sonra sevgilisinden ayrılan ünlü oyuncu, eski eşi Balkan'la yeniden görüşmeye başladı. İkilinin yeniden evleneceği konuşuluyordu.



Çocukların velayeti Uğur'da



Deniz Uğur ise Tamer Karadağlı ile ilişkisi sona erdikten sonra gazeteci Reha Muhtar'la aşk yaşamaya başladı. Uğur'un Muhtar'dan ikiz çocukları oldu. İkilinin üç yıllık aşkları geçtiğimiz ay sona erdi, çocukların velayeti ise annede kaldı. Şimdi Tamer Karadağlı ile Deniz Uğur'un yeniden bir arada olduğu söyleniyor. Karadağlı'nın eski aşkı Uğurla sık sık buluştuğu iddia ediliyor.



Bu aşk bitmemiş tam gaz devam ediyor



2007'de Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan ve bu evliliği yıkan kadın olduğu iddia edilen Deniz Uğur arasındaki söz düellosu günlerce magazin basınını meşgul etmişti. Deniz Uğur, "Tamer'e âşığım, kendimi yuva yıkan kadın olarak da görmüyorum" derken, Arzu Balkan, "Onun puanını sevenler, sevilenler, evli olanlar ve aldatılanlar versin" demişti. Tamer Karadağlı ise, "Deniz Uğur'la görüşüyorum, niye görüşmeyeyim ki? Arkadaşlığımız devam ediyor. Deniz, benim çok değer verdiğim ve çok yetenekli bulduğum bir oyuncu arkadaşım" diyerek ortada yanıt veriyordu. Neyse geçmiş zaman olur ki, diyeceğim ama işin aslı değişik.



Tamer Karadağlı ile Deniz Uğur şimdilerde de gizli gizli görüşüyorlarmış. Yani aynı filmi yeniden izler miyiz bilemiyorum ama son günlerde herkes yarım kalmış bu gizli görüşmeyi konuşuyor. Deniz Uğur, her sıkıntısında Tamer Karadağlı ile dertleşip ondan fikir alıyormuş. Tamer Karadağlı da bir zamanlar birlikte olduğu kadına hâlâ desteğini esirgemiyormuş. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Tabii haliyle yalanlanacağım. Biliyorsunuz, magazinin en baş kuralı ilk başta yalanlamak, sonra kabul etmek. Keşke kabul etseler. İkisi de bekâr insanlar sonuçta. Ama durum budur diyor ve bir aşk bitmemişse, yıllar geçse de yeniden başlar diyorum.







(Esin Övet - Habertürk)





