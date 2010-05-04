Aşk yaşıyorlar mı?

T24

Şimdilik gizli tutuyorlar

“Ezel” dizisinde başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere’nin aşk yaşadığı uzun zamandır konuşuluyor, ancak ikili her fırsatta bu ilişkiyi reddediyordu. Dere’nin Cem Yılmaz ile birlikteliğini noktalaması ve İmirzalıoğlu’nun da altı yıllık sevgilisi Zeynep Beşerler’den ayrılmasının ardından, aşk dedikoduları yeniden alevlendi. İki ünlü isim arasındaki yakınlık da bu dedikoduları güçlendirdi.İmirzalıoğlu ve Dere’nin aşklarını şimdilik gizli tutmak istedikleri öne sürülüyor. Sık sık gözlerden uzak mekânlarda buluştukları konuşulan ikili, geçtiğimiz pazar günü de Erenköy’de İmirzalıoğlu’nun kullandığı otomobille tur attı. Tanınmamak için çaba sarfeden ikili, sıkışık trafikte çevredeki vatandaşların sevgi gösterilerine de tepkisiz kaldı.