'Aşk Yağmuru' heykeli eski yerine dönüyor

T24 - Antalya'nın Kemer ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı tarafından 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle yerinden kaldırılan, tepkiler üzerine de bir parka konulan 'Aşk Yağmuru' heykeliyle ilgili açılan davada mahkeme, heykelin ilk yerine konulmasına karar verdi.





Kemer ilçe merkezindeki Çınarlı Kavşağı'na 2007 yılında, dönemin Belediye Başkanı CHP'li Hasan Şeker tarafından yerleştirilen Zafer Sarı imzalı 'Aşk Yağmuru' heykeli, 29 Mart seçimlerinde başkan seçilen MHP'li Mustafa Gül tarafından iş makineleriyle kaldırıldı.



Heykeli 'müstehcen' bulduğu için söktürdüğünü belirten Başkan Gül, tepkiler üzerine üç ay sonra Kuğulu Park'ın içindeki havuza yerleştirdi.



Heykeltıraş Zafer Sarı'nın avukatları, heykelin yerinden kaldırılması ve sanatçının izni olmadan başka bir yere konulmasıyla ilgili Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne iki ayrı dava açtı.



Heykeltıraş Zafer Sarı, mahkemede şunları söyledi:



"Heykelde cinsel organ bile yoktur. Bir adamın, bir kadını kendisinden yukarı kaldırıp yücelten bir yönü vardı. Altta ise havuzun üzerinde kimsenin fark etmediği, herkesin sıradan çubuklar zannettiği o demirlerle 'Kemer' yazılıdır. Yani heykel iki bölüm halinden oluşmaktaydı. Ancak şimdi heykel ikiye ayrılmış vaziyette. Alt bölümü kavşakta, üst kısmı ise parkta. Heykel ile havuz bir bütündü. İkiye bölündü. Bunu birleştirmeleri gerekiyor. Saddam heykeli gibi eserimin de boynuna ip geçirip söktüler. Bu kabul edilebilir birşey değil."



Mahkeme haklı buldu



Heykelin yerinden kaldırılması ve sanatçının izni olmadan başka bir yere konulmasıyla ilgili açılan iki ayrı dava birleştirilerek görülüp karara bağlandı. Antalya 2'nci Bölge İdare Mahkemesi, heykelin, aynı konsept içinde aynı yerine dikilmesine karar verdi.



Tazminat ve ceza davası da açacak



Belediye Başkanı Mustafa Gül hakkında ceza ve tazminat davaları açacaklarını da belirten Avukat Kahraman, "Belediye başkanı, bedeli belediyenin kasasından ödenen kamu malı olan heykelin sökülmesi, depoya kaldırılmasıyla ilgili hukuka uygun olmayan emirler vererek hem belediyeyi zarara uğratmış, hem de görevini kötüye kullanmıştır. Bununla ilgili ceza davası açacağız. Sanatçının heykeli ile ilgili olur olmadık bir sürü şey söylemiştir, onuru ile oynamıştır. Heykelin boynuna ip atılarak yere indirilmiştir. Bu da bir sanatçının eserine yapılabilecek en büyük hakaretlerden birisidir. Bu da bizim tazminat davamıza konu olacaktır" dedi.