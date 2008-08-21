'Aşk varsa yasak olmaz'

HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, eski danışmanı Şahane Müftüoğlu ile arasında aşk ilişkisi iddialarını kabul etmedi ve şöyle konuştu: “Aşk niye yasak olsun, eğer aşk varsa onu yasaklamak kimsenin elinde ve imkanı dahilinde değildir. Ben aşkını saklayacak bir adam değilim. Böyle bir şey oldu mu ben onu söylerim” diyerek devam etti: “Ben bunun komplo diye nitelendirilecek ciddiyete bile sahip olduğu kanaatinde değilim” .



CHP’de bulunduğu yıllarda Şahane Müftüoğlu’nu tanımadığını ifade eden Öztürk, “Şahane Hanım 22 Temmuz seçimlerinden önce 1 yıl bana danışmanlık yaptı. Parti kurulduktan sonra internette benim söylemlerimi görüp partiye üye olan bir insandır” dedi.



Sadece kendisi söz konusu olduğunda, “Bu özel hayattır kimseyi ilgilendirmiyor” cevabını vereceğini ifade eden Öztürk, “Fakat böyle bir özel hayat yok, burada çok nezih bir aile var çok temiz bir aile var ve ben o ailenin sofrasına oturdum. Hakikaten bizim partimizde çalışan kızları açısından Türkiye’ye gerçekten örnek olacak bir tablo gördüm ve onu öne çıkarmak istedim. Fakat Türk siyasetinin kirlenmişliği bizi başarılı kılmadı gibi gözüküyor” diye konuştu.



Canan Hanım’dan eşine anında yanıt



YAŞAR Nuri Öztürk’ün bir TV kanalında yaptığı açıklamalara eşi Canan Hanım’dan anında yanıt geldi. Eşinin düştüğü tuzaktan dolayı Şahane Müftüoğlu ve ailesini abartılı şekilde övmek zorunda kaldığını belirten Canan Öztürk, eşinin “eşim kullanıldı” ve “mesajların nasıl atıldığı ve neler olduğunu da bilemezsiniz” sözlerini kınadığını söyledi.



Genç danışman kayıplara karıştı



CANAN Öztürk’e “Kocanla beraberim. Sana gülüyor” mesajı attığı iddia edilen, 26 yaşındaki Şahane Müftüoğlu, kayıplara karıştı. Öztürk’ün 6 yıl önce CHP’den Meclis’e girdiği sırada henüz 20 yaşında iken danışmanlığına getirdiği Müftüoğlu, HYP’nin kuruluşunun ardından Öztürk ile çalışmayı sürdürmüştü. Genç kadın, Antalya milletvekili adayı da olmuştu.