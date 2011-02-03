-''AŞK TESADÜFLERİ SEVER'' GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Türk sinema izleyicisi, bu hafta biri yerli 2 yeni filmle buluşacak. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ve Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli ile Yiğit Özşener'in oynadığı ''Aşk Tesadüfleri Sever''de, doğumlarından itibaren yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in engellerle dolu aşk macerası anlatılıyor. 1970'li yıllara geri dönüşlerin yapıldığı film, o yılların unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür ögeleri, müzikleri, yaşam biçimleri ve alışkanlıklarından besleniyor. Pek çok gerçek hikayeden yola çıkılarak derlenmiş olaylar bütünü ile İstanbul'dan Ankara'ya yapılan nostaljik yolculuk, izleyiciye doyurucu ve duygusal bir aşk filmi vadediyor. Alister Grierson'un yönettiği ve Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Christopher Baker ile Allison Cratchley'in oynadığı ''Sanctum'' haftanın yeni filmlerinden bir diğeri. Filmde ''Avatar'' ve ''Titanic'' filmlerinin yapımcısı James Cameron'un yapımıyla aksiyon ve gerilim sahneleri ilgi çekiyor. Su altında kazı çalışmaları yürüten bir ekibin, dünyanın en karmaşık tünel sistemlerinde yaşadıkları trajedi ve tehlikeleri konu alan film, ''Avatar'' filminde kullanılan 3D sistemiyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek.