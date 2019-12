Aşk seksin estetik halidir

Prof. Dr. Arif Verimli, aşkı bir anda ortaya çıkan ve insanı derinden sarsan bir magma enerjisine benzetti ve ekledi: Gerçek aşk, içinde cinselliği de barındırır. Aşk dediğimiz travmatik duygu, seksin estetik halidir.





Bahar ayları akla aşkı getirir. Doğanın uyanışı güneş ışınları içimizi ısıtırken, bu değişim duygulara da yansır. Bu yüzden, "Baharda aşk başkadır" denir. Öte yandan, aşka dair her şey merak edilir. Bu yazı dizisinin amacı, aşkın her halini konunun uzmanı psikiyatri uzmanları, psikologlar ve nörologların bilgilerinden yararlanarak aktarmak. Konuştuğumuz 6 farklı uzmanın ortak fikri şöyle: “Aşk bilinmezini çözebilmek mümkün değil ama aşkın süresini uzatıp, onu hiç bitmeyecek bir sevgiye dönüştürebilmek elimizde!”



Baharın gelmesiyle birlikte sadece tabiat değil, insanların içindeki aşka dair beklentiler de canlandı. Ağaçlar çiçek açmak için birbirleriyle yarışırken, insanlar da aşık olmak için can atıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bu durumun sebebini şöyle açıklıyor: “Baharda dik gelen güneş ışığı, göz aracılığıyla mutluluk hormonu salgılayan kimyasalları harekete geçiriyor. Bu sebeple kışın arkasından gelen bahar, aşk duygusunun oluşması için zemin hazırlıyor. Doğanın uyanışı ve çiçeklenmesi, imajinasyon anlamında aşkı hatırlatıyor.”



Sarsıcı ve travmatik bir duygu



Aşkın çağlar boyunca tüm insanları üzerinde durup düşündüğü; edebiyat, müzik, resim, sinema, felsefe, din ve tıp alanlarını kullanarak anlamaya ve anlatmaya çalıştığı ama hiç kimsenin hakkında ortak bir tanımlama yapamadığı, sarsıcı ve travmatik bir duygu olduğunu belirten Prof. Dr. Verimli, ekliyor: “Aşk, elle tutulmayan gözle görülmeyen ama insanın biyolojik ve sosyal varoluşunun itici gücü olan bir enerjidir. Herkesin ilk aşk objesi annesidir. İçimizde çok derinlerde olan aşk enerjisi, insanın ömrü boyunca bazen bir, bazen birkaç kez yaşayabileceği kompleks, derin ve kolay ulaşılamaz bir duygudur. Aşk sarsıcıdır ve içinde istek vardır. Aşık olunan kişiye karşı istek duyulması, aşkı tanımlamanın ana kriteridir. Biraz iddialı olabilir ama aşk seksin estetik halidir. Çünkü aşkı cinselmutluluk besler.”



Cinsellik barındırması şart!



Aşkın magma gibi bir enerji ya da bir yer çatlağı gibi görülebileceğini belirten Prof. Dr. Arif Verimli, gerçek bir aşkı tanımlayan başlıca 5 özelliği şöyle sıralıyor:



- Aşk emek istemez. Bu duygu gerçekten yaşandığında, insanı bir anda sarsar.

- Gerçek aşk, bir anda ve travmatik bir biçimde başlar.

- Gerçekten aşık olan kişi, fiziksel dürtülerinin denetimini sağlayamaz.

- Gerçek aşk, cinselliği de barındırır.

- Aşık olunan kişinin eksiklerinin rasyonalize edildiği bir ruh hali ortaya çıkar.



Sıcak dokunuşlar ve sürprizler aşkın ömrünü uzatabilir



Arif Verimli’ye göre “Aşk bitmez” demek, doğru değil! Aşkın bitebileceğini ve yeni başlayan bir aşkın ilk 40 gününde yaşanan heyecanın ne yapılırsa yapılsın kalıcı olamayacağını belirten Verimli, aşkla başlayan bir ilişkinin uzun ömürlü olması için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:



- Partnerinizi olduğu gibi yani değiştir eden sevmeye ve anlamaya çalışın.

- Ortak yönlerinizi keşfedin.

- Partneriniz için özel olan her şeye kıymet verin.

- Aşırı kıskanç olmayın.

- Aşık olduğunuz kişiyi bir şey için zorlamayın.

- Partnerinizin ne yine aşık olduğunuzu anlamaya çalışın.

- Dürüst olun.

- Partnerinizin beynini okumaya çalışmak yerine, kendini anlatmasına izin verin.

- Onu eleştirmeyin ve başkalarıyla kıyaslamayın.

- Onu özgür bırakın ama arayıp sormayı da ihmal etmeyin.

- Ona çiçek ya da sürpriz hediyeler gönderin. Hep saygılı olun.

- Ona sık sık dokunun.