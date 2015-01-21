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Magazin

'Aşk Sana Benzer gişede çakılırsa Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aşkı bitebilir'

Cengiz Semercioğlu'na göre Özçivit ve Evcen'in ilişkisi PR kokuyor

21 Ocak 2015 08:56

Hürriyet'in magazin yazarlarından Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki ilişkinin bir PR çalışması olabileceğini öne sürdü. İkilinin başrolünü paylaştığı Aşk Sana Benzer filmi için reklam amaçlı aşk hayatı yaşamış olabileceğini dile getiren Semercioğlu, "1-2 hafta içinde film gişede çakılırsa aşk bitecek, iyi giderse aşk sürecekmiş gibi geliyor bana" ifadesini kullandı.

Semercioğlu'nin Hürriyet'te "Gerçek mi, PR mı?" başlığıyla yayımlanan (21 Ocak 2015) yazısı şöyle:

 

Gerçek mi, PR mı?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki ilişkinin bir PR çalışması mı olduğunu, yoksa PR çalışmasının gerçeğe mi dönüştüğünü henüz çözebilmiş değilim...

İkilinin oynadığı “Aşk Sana Benzer” filmi bu hafta sonunda vizyona giriyor.

Ve bu filmle ilgili olarak çekilen sahneleri, Burak ve Fahriye’nin yakınlaşmalarını 2-3 aydan bu yana sürekli okuyoruz...

Filmin tanıtımı için sevgiliyi mi oynuyorlar?
Yoksa bu oyunu oynarken gerçekten aşk mı yaşamaya başladılar?

Bunun doğruluğunu 1-2 hafta içinde filmin ilk gişe sonuçları geldikten sonra öğreneceğiz galiba...
Film gişede çakılırsa aşk bitecek, iyi giderse aşk sürecekmiş gibi geliyor bana...
 

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