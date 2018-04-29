T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Aşk otelleri Küba'ya geri dönüyor

Küba'nın başkenti Havana'da, 1990'lardaki ekonomik krizde kaldırılan, sevişmek isteyen çiftlere saatlik olarak oda kiralama üzerine kurulu otel sisteminin yeniden hayata geçirileceği açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Küba'nın başkenti Havana'da yerel yöneticiler, sevişmek isteyen çiftlere saatlik olarak oda kiralama üzerine kurulu otel sistemini yeniden hayata geçireceklerini açıkladı.

Devlet tarafından işletilen ve aşk otelleri olarak bilinen 'posadalar', 1990'lardaki ekonomik krizde kapatılmış ve otel binaları kasırga barınağı olarak kullanılmaya başlamıştı.

Bu boşluğu daha sonra özel ev sahipleri doldurmak istedi ancak bu küçük işletmeler, birçok Kübalının karşılamayacağı ücretler talep ediyor.

Havana'daki yetkililer, yeni kurulacak 'posadaların' daha ucuz olacağını ve Havana'da açık yerlerde sevişilmesinin sonlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Özel ev sahipleri; klima sistemi, bir buzdolabı ve rahat bir yatağın bulunduğu bir odayı üç saat kiralama karşılığında 5 dolar ücret alıyor.

Ancak bu, Kübalıların ortalama aylık maaşının (29.6 dolar) yaklaşık altıda birine tekabül ediyor ve birçok kişi bu ücreti karşılamıyor.

Devlet konut projeleri yetkilileri, yeni hayata geçirilecek beş 'posadanın' Havana'daki kalabalık ve sınırlı konut sorunlarıyla baş etmede insanlara yardımcı olacağını söyledi.

Havana'da birçok aile aynı konutta yaşıyor ve konut azlığı nedeniyle boşanan çiftler de bir arada yaşamak zorunda kalıyor.

Kentte çiftlerin parklarda, plajlarda ve Malecon Bulvarı'ndaki deniz kıyısında sevişmelerinin yaygın olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KübaHavanaKübalınınKübalılarınMalecon Bulvarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24