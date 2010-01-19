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Yaşam

'Aşk müzesi' İstanbul'da

Dünyaca ünlü "Museum of Broken Relationships - Aşktan Geriye Kalanlar" müzesi Sevgililer Günü'ne özel olarak geliyor.

19 Ocak 2010 02:00

T24-  Dünyaca ünlü  “Museum of Broken Relationships - Aşktan Geriye Kalanlar” müzesini Sevgililer Günü’ne özel 01-14 Şubat tarihleri arasında İstinyePark'ta Ana Aktivite Alanı’nda sergilenecek.

Tüm dünyayı dolaşan bu sergi gittiği her ülkeden bağışlar toplayarak aşk hikayelerini ölümsüzleştiriyor.  



            


Alışılmışın  dışında  organizasyonlarıyla gündeme gelen alış veriş merkezi İstinyePark,  ziyaretçilerinin Sevgililer Günü’nü “Museum of Broken Relationships – Aşktan Geriye Kalanlar” sergisi ile kutluyor. Hırvatistan’da kurulan ve kırık kalplere adanan bu müze eski sevgililerden hatıra kalan objelerin bağışlanması ile oluşan bir sergi. Singapur’dan San Francisco’ya, Stockholm’den Cape Town’a kadar birçok şehirde bağışcıların eski sevgililerinden kalan hatıraları toplayıp hikayeleriyle sergileyerek dolaştıktan sonra İstinyePark’ta ziyaretçileriyle buluşacak.




             

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