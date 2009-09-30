'Aşk mı, annelik mi önce gelir?'

Jülide Kural: Aile dramı

Naz Elmas: Konser verdim

Ekim ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerini Naz Elmas, Jülide Kural, Uğur Polat, Çolpan İlhan, Sinan Tuzcu ve Onur Saylak'ın paylaştığı 'Nefes' adlı dizinin basın toplantısı önceki gün çekimlerin gerçekleştiği Kandilli'deki Abud Yalısı'nda yapıldı. Dizide çello çalan ve güzelliğiyle herkesi kendine aşık eden 'Nefes' adındaki bir kızı canlandıran Naz Elmas, senaryo gereği yıllar önce sevgilisi uğruna ailesini terk eden annesinden intikam almaya çalışan melek yüzlü bir intikam prensesi olarak seyircinin karşısına çıkacak.Dizide 'Nefes'in annesine ise Jülide Kural hayat verecek. "Toplumun en küçük parçası aile. Dolayısıyla çevremizde olup biten herşeyden aile de kendi payına düşeni alıyor" diyen Kural, 'Nefes'in bir aile dramını anlattığını söyledi. Dizide herkesin başına gelebilecek aşklar, trajik olaylar, dramlar, neşeler, ihanetler ve yaralı kalpler olduğunu da sözlerine ekledi. Kural, dizide seyirciye, 'Aşk mı anne olmak mı daha önce gelir?' sorusunu sorgulatmak istediklerini anlattı: "Bazen öyle bir şey olur ki, aşk annelik kimliğini bastırır, onu yener. Annelik rolünüzü bir yere koyabilirsiniz. Benin canlandırdığım karakter de bunu yapıyor."Genç oyuncu Naz Elmas ise, böyle bir ekipte yer aldığı ve güzel bir işin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Elmas, rolüyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Merkezde bir roldeyim. Dizi, benim başıma gelen olaylar çerçevesinde şekilleniyor. 'Nefes', annesiyle babasının ayrılığından sonra babasının yanında tutunmaya çalışıyor. Babası bu ayrılığı kaldıramayarak intihar edince 'Nefes', aşk oyunlarıyla intikam peşine düşüyor." Güzel oyuncu, canlandırdığı karakterin üzüntüsünü gidermek için sanata yöneldiğini ve çello çaldığını da sözlerine ekledi: "Çello çalabilmek için üç ay eğitim aldım. Çello, insan çığlığına en yakın sesi çıkartan müzik aletiymiş. Kimse mutlu mutlu çello çalmıyor mesela. Bunu anlamaya çalışarak çello çalma sahnelerimin gerçekçi olmasını istedim. Hatta Aya İrini'de profesyonel bir ekiple konser bile verdim." Elmas dizide ud çalarak kendi sesiyle şarkı da söylediğini anlattı.