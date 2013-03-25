Tanımadığınız insanlara aşk mektubu yazmak zihne iyi geliyor

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, tanımadığınız kişilere aşk mektubu yazmak zihin sağlığını olumlu etkiliyor.

New York’ta yaşayan Hannah Brencher adlı kişinin içinde bulunduğu depresyonu yenmek için tanımadığı insanlara aşk mektupları yazarak başlattığı trend bilimsel destek gördü. Yazdığı mektupları kentin muhtelif yerlerine bırakmaya başlayan ve “Bütün hüznüm ve yalnızlığım gitti. Kendimden başka bir yere dikkatimi verdiğimi hissettim” diyen Brencher, “More Love Letters” isimli kampanya başlattı.



Taraf gazetesine yer alan habere göre, Hannah Brencher, bıraktığı ilk mektuba, “Benim için önemlisin. Açıklayamadığım bir şekilde, benim için önemlisin. Ve her şeyinle sen bir mucizesin.” zarfın üzerine ise, “Eğer bu mektubu sen bulduysan, senin için yazılmıştır.” yazdı. Bunu yapmak onu o kadar rahatlattı ki, ardından kütüphanelere, kafelere buna benzer mektuplar bırakmaya başladı. Hatta bu mektuplardan birini Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu yere sakladı.

Kimilerine saçma gelen bu trend, British Columbia Üniversitesi’nden uzmanları tarafından destek gördü. Uzmanlar, bu tür “karşılıksız nezaket” eylemlerinin zihin sağlığını olumlu yönde etkilediğini tesbit etti.