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Aşk kavga dönemidir

"Pınar'ın Günlüğü" programına konuk olan Hülya Avşar ilginç açıklamalar yaptı.

10 Kasım 2008 02:00

"Pınar'ın Günlüğü" programına konuk olan Hülya Avşar'dan yeni aşk tarifi: "Aşk insanların deli gibi kavga ettiği dönemdir."

Pınar Altuğ'un programına konuk olan Hülya Avşar, ilginç açıklamalar yaptı. Aşkı, insanların deli gibi kavga ettiği dönem olarak tanımlayan AVşar, "Aşk döneminde insanlar saygıyı koruyabiliyorsa değerli oluyor. Eğer o saygı korunazsa kavga döneminde o söylenen sözler akılda yer ediyor" diye konuştu.

Kıskançlığımı yaparım

Aşktan sonra kıskançlık konusuna değişenen Avşar, "Benim kıskançlık grafiğim hiçbir zaman yaşıma göre değişmedi. Her zaman aynı cadılığı yapabilirim. Karşındaki kişi de kıskanacak. Kıskançlıkla ilgili böyle karşımda çok da olgun olgun konuşmayacak" dedi.

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