Aşk kapıyı 80 yaşında çaldı

81 yaşındaki Mustafa Dede ile 79 yaşındaki Şaziye Hanım'ın kaderi, Kayseri Huzurevi'nde çakıştı. Hasret kaldıkları mutluluğu birbirlerinde bulup, anlı şanlı bir düğünle dünyaevine girdiler..



Mustafa Atay Kayseri'nin sevilen sayılan bir ismi, başarılı bir işadamıydı. Uzun süredir evli olmasına rağmen bir türlü çocukları olmuyordu. Eşiyle birlikte karar verip Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdular, 4 aylık Döndü'yü evlat edindiler. Adını da değiştirip Banu koydular. Kayserili çift onu gerçek bir anne baba gibi şefkatle bağrına bastı.



Daha iyi eğitim alması için ailece Almanya'ya taşındılar. Bir süre gurbette yaşayan 3 kişilik aile yıllar sonra Türkiye'ye geri döndü. Ancak birkaç ay sonra anne hastalandı ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Mustafa Bey için artık sadece kızı vardı. Banu'nun bir dediğini iki etmiyordu. Genç kız liseden mezun olduktan sonra bir delikanlıya tutuldu.



Evlenip yuvasının kadını olmak istediğini söyledi babasına. Mustafa Bey üzüldü ama yine de "Hayır" diyemedi kıymetlisine. Düğün hediyesi olarak dayalı döşeli koca bir daire hediye etti. Ancak evlilikten birkaç ay sonra kızı ve damadı bir süre sonra yaşlı adama soğuk davranmaya başladı. Bu duruma çok üzülen 81 yaşındaki Mustafa Atay de derdini içine gömüp Kayseri Huzurevi'ne yerleşti.



Vali geline sponsor oldu



Yıllar geçmesine rağmen huzurevindeki babasını 1 defa bile ziyaret etmeyen kızına çok içerleyen yaşlı adam, burada geçirdiği süre zarfında aynı huzurevinde kalan 79 yaşındaki Şaziye Dülger'e ilgi duymaya başladı. Şaziye Hanım da genç yaşta eşini kaybetmiş, 2 çocukla dul kalmıştı. Kızı 19 yaşında kanserden ölen oğlu da Mersin'e yerleşen yaşlı kadın 2 defa formalite evliliği yaptı ama eşleri onu terk edip gitti.



Çareyi huzurevine sığınmakta bulan Şaziye Hanım kurum müdüründen, Mustafa Bey'in kendisiyle evlenmek istediği haberini aldı. 80 yaşında aradıkları mutluluğu bulan Mustafa Dede ve Şaziye Hanım nişanlandı. Müdür Bey'in nişanlı çifte önerisi ise, "Bir arada aynı odaya sakın girmeyin. Tenhada dolaşıp dedikoduya da fırsat vermeyin" oldu. Şaziye Hanım'a Vali ve Belediye Başkanı sponsor oldu, çeyizleri düzüldü. Arabalarla kent turu atıldı, kına günü ve düğün yapıldı. Atay çifti şimdi gerdeğe girdikleri odalarında "Çocuklarımız, torunlarımız" dedikleri muhabbet kuşlarıyla mutluluk ve huzur içinde yaşıyor. (Sabah)

