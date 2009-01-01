Aşk kalbi koruyor

Bugün yeni yılın ilk günü... Prof. Dr. Bingür Sönmez, 2008'de kalbine iyi bakmayanlara bugünü bir milat olarak kabul etmelerini ve sağlıklı bir hayatın startını vermelerini öneriyor. Sönmez'e göre sağlıklı bir kalp için atılması gereken ilk adım âşık olmak!..



Bugün 2009'un ilk günü... 2008 boyunca kalbinizi yoracak ne yaptıysanız, hepsiyle vedalaşma zamanı! 2008'de çok fazla sigara içmiş, çok kilo almış, hiç spor yapmamış, tansiyonunuza ve şekerinize özen göstermemiş olabilirsiniz. Bugün itibariyle bunları unutun ve yeni yılda yeni bir sayfa açmaya koyulun. Bugünü yani 1 Ocak 2009 tarihini kurtuluş gününüz ilan edin. "Ben artık geçen yıl yaptığım hataları yapmayacağım, kalbime iyi bakacağım" deyin ve harekete geçin. Prof. Dr. Bingür Sönmez Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, bu yolda atmanız gereken adımları sıraladı:



Sigarayı bırakın



Eğer sigara içiyorsanız, bugün hemen bırakın. Sigara, koroner kalp hastalıklarını hızlandırıcı faktörlerin en önemlilerindendir. Direkt olarak akciğeri etkilediği için kalp ameliyatı olan hastalarda da ameliyat sonrası ciddi sorunlara neden olmaktadır. Sigaranın kadınlarda yaptığı tahribat, erkeklere göre daha fazladır. Sigara östrojeni parçalar ve erken menopoza yol açar. Sigara içen kadınların kalp ameliyatlarından sonra iyileşme süreçleri uzar. O yüzden özellikle kadınlara önerimiz; yeni yılda sigarayı bırakmaları.



Endorfin salgılayın



2008 yılında âşık olmadıysanız 2009 yılında mutlaka âşık olun. Öncelikle eşinize, ailenize, işinize ve ülkenize âşık olun. Çünkü âşık olmak kalbe iyi gelir, zevk ve mutluluk veren endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. İyi bir aşk hayatı kalp sağlığı için gereklidir. Düzenli bir aşk hayatı olan insanların yaşam kalitelerinin artacağı kesindir.



Kontrole gidin



Altı ayda bir kan yağlarınızı ve kan şekerinizi kontrol ettirip, yılda bir kez efor testi yaptırın. 2009 yılında menopoza giren kadınların, bu yıldan başlayarak ciddi olarak kardiyolojik kontrollerini yaptırmaları şart! Çünkü menopozla birlikte, kadınlarda kalp hastalığı çok hızlı ilerlemektedir. Eğer 40 yaş ve üzerindeyseniz ve bugüne kadar kalp yönünden bir kontrolden geçmediyseniz, 2009'un ilk haftaları içinde mutlaka kardiyolojik kontrolden geçmenizi öneriyorum.



Beslenmenizi değiştirin



Sağlıklı beslenmeye başlayın. Sebze ve meyveye dayalı, kolesterolden fakir bir diyet organize edin. Bu konuda sadece güvenilir kaynakların bilgilerine itibar edin. Bilin ki, 'mucize diyet' henüz keşfedilmedi. Sağlıklı beslenme elbette çok önemli ancak hayat iki brokoli ve bir Brüksel lahanası ile geçmez. Beslenmede çok çeşitlilik önemlidir. Her ay bir kez kendinizi ödüllendirmek için muzır besinler tüketebilirsiniz.



Egzersiz yapın



Egzersizden uzak, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, mesela merdiven yerine asansörü kullanıyorsanız yeni yılda bu alışkanlıklarınızı bırakın. Daha hareketli bir yaşamın startını verin. Eviniz işinize yakın mesafedeyse, işe giderken aracınızı kullanmayın. Haftada en az üç kez bir saat yürüyün. Temponuz, beş kilometreyi 45 dakikada kat edecek şekilde olmalıdır. Yaptığınız yürüyüşten keyif almak istiyorsanız kemerinize bir adım sayıcı takın. Bu sayede günün sonunda ne kadar yürüdüğünüzü belirleyerek, bir sonraki günü daha iyi programlayabilirsiniz.



Sporu seçin



Spor kalbe iyi geliyor diye, yarışmacı sporlara başlamayın. Futbol, tenis ya da basketbol gibi yarışmacı sporlarda 15-20 yıllık geçmişiniz yoksa, 40 yaşından sonra bu tür sporlara başlayarak felaketi davet etmeyin. Bunların yerine düzenli egzersizi tercih edin. Egzersiz kalbinizi, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirir. 30 yaşından sonra yoğun efor gerektiren bir spora başlayacaksanız, kalp kontrolünden geçin.



Soğuktan korunun



Soğuk havada yürüyüş yapmaktan kaçının. Kalp hastasıysanız evinize bir yürüyüş bandı alın ya da büyük alışveriş merkezlerinde iki tur yürüyüş yapın. Günün en sakin zamanı olan 10.00-14.00 saatleri arasında yürüyüş yapmak sizin için çok yararlı olacaktır. Ancak bu tür bir yürüyüş, vitrin seyreder gibi değil biraz hızlı adımlarla yapılmalıdır.

