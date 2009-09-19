Aşk-ı Memnu'da heyecan artıyor!

Aşk-ı Memnu'da bu hafta yine sevişme sahneleri konuşulacak. Ama bu kez Adnan bey kendisiyle birlikte olmak istemeyen dizideki eşi Bihter'le zorla sevişmeye kalkınca gerilimli anlar yaşanacak.



Yasak aşk gizli kalıyor



Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre'nin oynadığı Halit Ziya Uşaklıhgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun 24 eylül Peşmebe akşamı ekrana gelecek bölümünde heyecan doruğa çıkıyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre; yeni bölümün konusu şöyle; Beşir, Behlül ve Bihter arasındaki yasak aşkı Adnan Bey'e anlatmaya karar verir. Fakat bütün gerçekleri anlatacakken Adnan Bey'in sözleriyle bir anda suskun kalmanın daha doğru olduğunu düşünür.



Reddedilmeye dayanamadı



Behlül, yurt dışına çıkar. Behlül'ün yokluğu Bihter'e ve Nihal'e zor gelir. Bihter her geçen gün Adnan Bey'den biraz daha uzaklaşır. Adnan Bey, sürekli reddedilmenin yarattığı kırgınlık ve öfkesini bastırmaya çalışır. Ancak reddedilmeye daha fazla dayanamaz ve Bihter ile zorla sevişir. Bu durum Adnan Bey ve Bihter'in arasında büyük bir uçurumun açılmasına neden olur.



