Aşk-ı Memnu Yunanistan'da yayınlanacak

T24 - Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve sevenleri ile sevmeyenleri arasında büyük tartışmalar yaratan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, yeni sezonda Yunanistan'da yayına girecek

Yunan medyası ile internet sitelerinden edinilen bilgilere göre, Yunanistan’da "Yabancı Damat" ile başlayan Türk dizileri akını, "Binbir Gece" ile zirveye çıktı.

"Yunan kanallarının pusulayı, pahada da ağır olan Amerikan yapımlarından, daha makul fiyatlı Türkçe dizilere çevirdikleri" değerlendirmesinde bulunulurken, önümüzdeki kış sezonunda "Aşk-ı Memnu" ve "Gümüş" adlı dizilerin Yunanlı izleyicilerin beğenisine sunulacağı bildirildi.

Binbir gece

Yunanistan’da "Makedonya TV"de Ekim 2009’da vizyona giren ve izlenme rekorları kıran "Binbir Gece" nisan ayında bitmiş ve ardından ANT1 Kanalı tarafından izleyiciyle buluşturulmuştu.

ANT1’in "prime time" kuşağında yayınlanan dizi, günde ortalama 1 milyon 100 bin izleyiciyi ekran başına topladı. Dizinin yeni bölümlerini yayımlanmadan önce izlemek isteyen Yunanlılar internete başvurdu.

Dizi için açılan ve Türkçe orijinal adıyla erişim sağlanan Yunanca bloglarda yeralan izleyici yorumlarında ise, "Binbir Gece’nin, bir dizinin başarılı olması için tüm kriterlere sahip olduğu, Yunanlıların Türk kültürüne bir adım daha yaklaştığı" görüşlerine yer verildi.

Dizinin, "Harika, ciddi ve ölçülü olduğu" değerlendirmesinde bulunan Yunanlı izleyiciler, "Yunanistan’da saygı var mı? Hangi gelin saygı gösteriyor artık? Hangi gelin kayınpeder ile kayınvalidenin elini öper? Hiçbiri. Kıyaslanacak tarafımız yok. Her açıdan harika bir yapıt" gibi yorumlarda bulundular.

Türklerin Brad Pitt'i geliyor

Bu arada, yeni sezonda Mega Televizyonu’nun "Aşk-ı Memnu" adlı diziyi Yunan izleyicilerle buluşturacağı belirtildi.

Dizide "Behlül" karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un "Hollywood starlarını aratmayacak kadar yakışıklı olduğu" değerlendirmesi yapılırken, "Binbir Gece"’de Halit Ergenç tarafından canlandırılan "Onur" karakterinden sonra bu sefer de Tatlıtuğ’un Yunanlı kadınların ilgisini çekeceği yorumu yapılıyor.

"Gümüş" adlı dizinin ise "Makedonya TV" tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.