Aşk-ı Memnu operada!

Halid Ziya Uşaklıgil’in "Aşk-ı Memnu" eserindeki karakterler, bu kez opera sahnesinde hayat bulacak.

Selman Ada’nın opera için yazdığı "Aşk-Memnu"nun librettosu Tarık Günersen’e ait. İzmirli sanatseverler, genç ve deneyimli sanatçıların bir arada oynayağı "Aşk-ı Memnu"da, Aytül Büyüksaraç’ı "Firdevs Hanım" karakterinde izleyecek.

Ruberto Chapi’nin "Garcilaso’nun Ölümü" operasını İspanya’nın Toledo kentinde sahneye koyarak geçen sezon adından söz ettiren İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2009-2010 sezonunda da iddialı eserlere imza atacak.

İZDOB Müdürü Aytül Büyüksaraç, sezonun en iddialı yeni çalışmaları arasında Richard Strauss’un "Ariadne Auf Nexos" operasının geldiğini söyledi.

Strauss’un eserlerinin farklı özellikleri nedeniyle sahneye konulması güç eserler arasında yer aldığını ve Türkiye’de bugüne kadar bestecinin "Salome" ve "Elektra" adlı eserlerinin sahnelendiğini ifade eden Büyüksaraç, Antalya Opera ve Balesi Müdürü Aytaç Manizade tarafından sahneye konulan eserin bu yıl sanatseverlerin ilgisini çekeceğine inandığını kaydetti.

İZDOB, yeni sezonu Carl Orff’un ölümsüz eseri Carmina Burana eserinden uyarlanan ve 250 sanatçının sahnede aynı anda performans göstereceği bale ile açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 26 Eylül Cumartesi akşamı sahnelenecek eserde, 80 kişilik koro, 60 kişilik çocuk korosu, 50 kişilik bale ekibi ve 60 kişiden oluşan orkestra izleyicilerle buluşacak.

İZDOB’un bu sene ilk kez sahneleyeceği bir diğer eser de Karl Ludwig’in "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komedisi olacak. İstanbul’da daha önce sahnelenen oyunun İzmir’de farklı bir yorumla ve zenginleştirilmiş olarak sahneleneceğini bildiren Büyüksaraç, Evin Atik Yerli’nin sahneye koyduğu eseri Ege Bölgesi’nde farklı illerde de sahneleyeceklerini söyledi. Büyüksaraç, "Bir Tenor Aranıyor" adlı eserin, opera izlemeye yeni başlayan gençler tarafından özellikle beğenileceğine inandığını ifade etti.

İZDOB, yeni eserlerin yanı sıra "Simon Boccanegra", "Saraydan Kız Kaçırma", "Romeo ve Juliette", "Kısa Hayat" ve "Garcilaso’nun Ölümü" operaları ile "Otello", "Korsan", "Don Kişot" ve "Sindrella" balelerini de sezon içinde yeniden İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.