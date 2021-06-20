Aşk-ı Memnu'nun ‘Beşir'i Baran Akbulut: Cenaze sahnesini, caminin yakınındaki çay bahçesinde izledim

Türkiye'nin sevilen ve unutulmayan dizilerinden ‘Aşk-ı Memnu’da ‘Beşir’ karakterini canlandıran Baran Akbulut “Beşir rolüyle vedalaşalı 11 yıl oldu. ‘Aşk-ı Memnu’ setinin son günü Bebek Cami’de Beşir’in cenaze sahneleri çekilecekti. İşim olmadığı halde sete gittim. Caminin yanındaki çay bahçesine oturup izledim” dedi.

Finali Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ikinci yapımı olan ‘Aşk-ı Memnu’da ‘Beşir’ karakterini canlandıran Baran Akbulut, Hürriyet’e konuştu.

Son halini görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı oyuncu, 11 yıl önce vedalaştığı Beşir karakteri ve sonrasında değişen hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Beşir rolüyle vedalaşalı 11 yıl oldu. ‘Aşk-ı Memnu’ setinin son günü Bebek Cami’de Beşir’in cenaze sahneleri çekilecekti. İşim olmadığı halde sete gittim. Caminin yanındaki çay bahçesine oturup izledim. Beşir’in cenazesi kalktı, gitti. Bazen Boğaz’da yürüyüş yaparken aynı noktada çay molası verip, o rolle vedalaştığım anı hatırlarım. Fakat o kadar basit değil tabii, vedalaşmak. Her mahallede bir Beşir vardır. Herkesin kendini Beşir gibi hissettiği zamanlar da… Beşir’lerle hepimizin içinde bağlar var. O yüzden böyle hikayelerle karşılaşmak içimizde karışık duygular uyandırıyor. Bazen kızgınlık, bazen acıma, bazen sempati, antipati... Ben de birçok izleyici gibi bu duyguları hissettim Beşir’e karşı. Hem oynarken hem izlerken...”