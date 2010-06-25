Aşk-ı Memnu izleyenleri ekrana kilitledi

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Kanal D’nin Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden ekrana uyarladığı “Aşk-ı Memnu”nun final gecesi dev bir yardım organizasyonuna dönüştü. Kanal D Suada’da, geliri Milliyet’in Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışlanacak olan 700 kişilik dev bir organizasyon hazırladı. Dizinin final bölümü için Suada özel olarak dekore edilirken girişe dev harflerle ‘Aşk-ı Memnu Veda’ yazıldı. Geceye Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre başta olmak üzere dizinin tüm ekibi katıldı. Suada’daki özel gecede barkovizyonlardan dizinin son bölümü seyredildi. ‘Aşk - ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat, bir gün önce Maçka Frame’deki ekip yemeği sonrası basına görüntü vermemek için mutfak kapısından kaçarken burktuğu ayağını çorapla kamufle ettiği alçılı ayağıyla katıldı.Dizinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ, geceye 5 aylık sevgilisi İdil Fırat’la el ele katıldı. Adnan Bey’i canlandıran Selçuk Yöntem’e, gecede eşi Cihan Yöntem eşlik etti. Yeni bölüm yazısı ekranda görünür görünmez Suada’da büyük bir alkış, ıslık ve tezahürat koptu. Dizinin final bölümü nedeniyle İstanbul sokakları dizi izlemek için evlerine giden vatandaşların yokluğu nedeniyle tam manasıyla hayalet şehre döndü.