Okan Bayülgen, kızı İstanbul'un doğumundan sonra eşi Şirin Ediger'e duygularının değişmediğini söyledi. 'Orada Neler Oluyor' programına katılan Bayülgen, şunları anlattı:



- İstanbul doğduktan sonra evde Şirin ile bir çuvala dönmedik. TV karşısında oturup 'Aşk-ı Memnu' izlemiyoruz. Hunharca flört ediyoruz.



- Şirin'i doğumdan önce de seksi buluyordum, doğumdan sonra da bu fikrim değişmedi. Eşim silikonlu, botokslu, dolgu maddeli değil; yüzde yüzde doğal.



- Başka şehir adları koyacağımız çocuklarımız da olacak. Kızımızı 'kendi aramızda uydurduğumuz özel bir adla seviyoruz. Sekiz haneli bir şifre koyduk. Şifreyi girince isim çıkıyor.



- Şirin'i kaybetmekten korkuyorum. Onu çok seviyor ve kıskanıyorum...