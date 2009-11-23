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Aşk-ı Memnu izlemiyoruz

Okan Bayülgen, kızı İstanbul'un doğumundan sonra eşi Şirin Ediger'e duygularının değişmediğini söyledi.

23 Kasım 2009 02:00

Okan Bayülgen, kızı İstanbul'un doğumundan sonra eşi Şirin Ediger'e duygularının değişmediğini söyledi. 'Orada Neler Oluyor' programına katılan Bayülgen, şunları anlattı:

- İstanbul doğduktan sonra evde Şirin ile bir çuvala dönmedik. TV karşısında oturup 'Aşk-ı Memnu' izlemiyoruz. Hunharca flört ediyoruz.

- Şirin'i doğumdan önce de seksi buluyordum, doğumdan sonra da bu fikrim değişmedi. Eşim silikonlu, botokslu, dolgu maddeli değil; yüzde yüzde doğal.

- Başka şehir adları koyacağımız çocuklarımız da olacak. Kızımızı 'kendi aramızda uydurduğumuz özel bir adla seviyoruz. Sekiz haneli bir şifre koyduk. Şifreyi girince isim çıkıyor.

- Şirin'i kaybetmekten korkuyorum. Onu çok seviyor ve kıskanıyorum...

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