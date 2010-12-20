Aşk-ı memnu İtalya'da

T24 - Yurtdışına satılan türk dizileri kervanına bir yenisi eklendi...Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Türk dizisi aşk-ı memnunun senaryosu italyanlara satıldı.İtalya'da uyarlanarak tekrar çekilecek olan dizi İtalya Başbakanı Berlusconi'nin kanalında yayınlanacak.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Aşk-ı Memnu, yakında İtalya’da yayınlanacak.



Habere göre daha önce Türk yazarlarının kitaplarını da ihraç eden ihraç eden Global Agency şimdi de Türk dizilerinin senaryolarını yurtdışına satmaya başladı.

Türk dizileri ve filmlerinin yabancı ülkelerde büyük ilgi gördüğünü söyleyen Agency’nin patronu İzzet Pinto, 'Ortadoğu başta olmak üzere Güney Amerika ve Balkanlar’da Türk yapımları ilgiyle izleniyor. Şimdi de senaryo ihracatına başladık. Aşk-ı Memnu dizisinin senaryosunu İtalya’ya ihraç ettik. Bu dizi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin kanalında yayınlanacak' dedi.

Türk dizilerine ve programlarına olan ilginin arttığını vurgulayan Pinto, İtalyanlar’ın diziyi kendilerinin çekeceüğini açıkladı. Pinto dizinin İtalya macerası ve Türk dizilerine artan ilgi hakkında şunları söyledi:

'Ortadoğu ve Balkanlar’da Türk dizilerine büyük bir merak var. Binbir Gece ve Gümüş’le başlayan süreç Kurtlar Vadisi gibi dizilerle devam etti. Daha sonra Güney Amerika ülkeleri de Türk dizilerine ilgi göstermeye başladı. Şimdi de Avrupalıların dikkatini çekmeyi başardık. İtalyanlara Aşk-ı Memnu dizisinin senaryosunu sattık. İtalyanlar bu diziyi kendileri çekecek. Ancak senaryo bize ait olacak. Şimdi sırada Brezilya gibi ülkeler var. Senaryo satışı önümüzdeki günlerde patlama yapacak.'







