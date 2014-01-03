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Yaşam

Vücut ısısı hangi duyguya göre nasıl değişiyor?

Yapılan araştırma, duyguların insan vücudunda ırk ve coğrafya tanımaksızın benzer etkiler yarattığını ortaya koydu

03 Ocak 2014 11:54

Finlandiya'da yapılan araştırmaya göre, farklı duygular vücudun farklı bölümlerinde kendini gösteriyor. Mutluluksa tüm vücudu etkiliyor. Ve bedenin tepkileri, her coğrafyada aynı oluyor.

Finlandiyalı bilim insanları, duyguların insan vücudunda oluşturduğu etkileri gözler önüne seren bir deneye imza attı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre mutluluk, korku, üzüntü, şaşkınlık, utanç gibi duyguların vücudun hangi bölümlerini harekete geçirdiğini ortaya çıkaran araştırma ekibi, bu verilerden insanoğlunun "Duygusal Vücut Haritası"nı hazırladı. Bilim insanlarının vardığı en çarpıcı sonuç ise duyguların coğrafya veya ırk ayırt etmeksizin benzer etkiler yarattığı gerçeği.

 

Depresyon kolu vuruyor

 

Finlandiya, İsveç ve Tayvan gibi farklı coğrafyalardan seçilen 700'den fazla katılımcıya duyguları tetikleyen videolar, resimler, yüz ifadeleri ve kelimeler gösterildi. Deneklere bağlanan ve metabolizmadaki hareketleri ölçen alıcılar, hangi duyguların vücudun hangi bölgelerini harekete geçirdiğini tespit etti. Alıcılara gelen veriler sayesinde, deneklerin vücut haritasını oluşturan uzmanlar, kırmızı ve sarı rengin yoğunlaştığı bölgelerde duygu yoğunluğunun arttığını, mavi rengin hakim olduğu bölgelerde ise hislerin azaldığını keşfetti. Sinirlenmenin kollar ve göğüs kafesini harekete geçirdiğini, sevginin dizlerden yukarıyı etkilediğini, depresyonun kollar ve bacaklarda his kaybına neden olduğunu, kaygının da en çok göğüs kafesini ele geçirdiğini gören bilim insanları, sadece mutluluk duygusunun tüm vücudu sardığını gözlemledi. Deneyin ortaya çıkardığı bir diğer şaşırtıcı sonuç ise tüm bu duyguların farklı etnik kökenlerden deneklerde aynı sonuçları vermesi oldu. Araştırma ekibi bu gibi temel duyguların insan vücudunda evrensel bir etki yarattığı sonucuna vardı. Uzmanlar "Duygusal Vücut Atlası" çalışmasının, önümüzdeki dönemlerde duygusal bozukluklardan kaynaklanan hastalıkları tedavi etmek için kullanılabileceğini düşünüyor. 

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