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'Aşk Gemisi'nin sökümünde ölen işçiler tehditle işbaşı yapmış

İki ölümün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da devreye giriyor. Bakanlık yetkilileri bugünden itibaren Aliağa’da denetimlerine başlayacak

16 Ağustos 2013 13:07

İzmir Aliağa’da sökümü yapılacak ‘Aşk Gemisi’nde zehirlenerek ölen iki işçiye, tehditle fazla mesai yaptırıldığı iddia edildi. Aliağa’daki işçiler eyleme hazırlanırken, bakanlık da denetime başlıyor.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Aliağa gemi söküm tersanelerindeki çalışma koşullarından çoğu işçi şikâyetçi. Ancak işçiler işten atılma korkusuyla bugüne kadar yapılan uygulamalara ses çıkaramadığı gibi örgütlü bir mücadeleye de giremedi.

İşçileri zorlayan durumlardan biri de de fazla mesai. İşçilerin iddiasına göre, mesailerin büyük bölümü de zorla yaptırılıyor. İşveren fazla mesaiye gitmeyen personelini ‘Gelmeyeceksen hiç gelme’ diye tehdit ediyor. Çekildiği televizyon dizisi nedeniyle dünyada ‘Aşk Gemisi’ olarak tanınan gemide zehirlenerek ölen Doğan Balcı ve Davut Özdemir’e de benzer tehditte bulunulduğu öne sürüldü. Ölen işçilerin yakın arkadaşı, Balcı ve Özdemir’in arife günü fazla mesaiye başladıklarını ve kaza olmasa mesainin bayram boyunca süreceğini belirterek şunları anlattı:

“Gemi su alıyordu. Yan yatmasın, düz dursun diye acele bir çalışma başlatıldı. Dört işçiyi ‘Mesaiye geleceksiniz, gelmeyecekseniz bir daha hiç gelmeyin’ diye tehdit ettiler. Bu zaten Aliağa’da yapılan bir uygulama. İnsanlar işsiz kalmamak için her türlü ağır şarta razı oluyor. Bu işçiler de mecburen arife gününden çalışmaya başladılar. Eğer kaza olmasaydı bayramda da devam edeceklerdi. Kim bayramda çalışmak ister ki? Ayrıca gemide dokuz kişi olduğundan söz ediliyor. Su tahliyesi için dört kişi görevliydi. Dönüşümlü dokuz kişi çalışsaydı bu zehirlenme olayı zaten olmazdı.”

Aliağa’da 2 binden fazla işçi çalışıyor. Ancak hiçbiri örgütlü değil. Tesislerde işler sadece, yöneticilerinin de tersane sahibi olduğu Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği tarafından yürütülüyor. Son kazanın ardından işçiler örgütlü mücadele kararı aldı. İşçilerin ilk eylemi servislerin önünü kesmek olacak.

 

Bakanlık denetimde

 

İki ölümün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da devreye giriyor. Bakanlık yetkilileri bugünden itibaren Aliağa’da denetimlerine başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca başta kazanın yaşandığı İzmir Gemi Geri Dönüşüm Sanayii olmak üzere işyerlerinde denetimler yapılacak.

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