'Aşk Gemisi'nde zehirlenen işçileri ayran içirip eve yollamışlar

İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine getirilen, ‘Aşk Gemisi’ isimli televizyon dizisine sahne olan “Quail Cruises’ adlı kruvaziyer gemisinin, makine dairesine dolan suyu boşaltmak için içine giren 11 işçiden, su pompasının egzozundan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitiren 37 yaşındaki Doğan Balcı ve 40 yaşındaki Davut Özdemir’in cenazeleri, otopsi ardından ailelerine teslim edildi.

Yaşamını yitiren Doğan Balcı'nın yakını Ekrem Yoldaş ise, yaşananın bir iş cinayeti olduğunu belirterek, "Doğan, bayramın ikinci günü bize geldi. Bir gün önce kendisi ile birlikte üç arkadaşı zehirlenmiş. Bir hastaneye bile götürmeyip, ayran içirmişler. Hala ayaklarının güçsüz olduğunu, ayakta zor durduğunu söyledi" dedi.

Tedavileri biten diğer işçiler taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

‘Bu kaza değil cinayettir’

Yaşamını yitiren Doğan Balcı’nın kayınbiladeri Ekrem Yoldaş gemideki çalışma koşullarının sağlıklı olmadığnı belirterek şu bilgileri verdi:

“Doğan, bayramın ikinci günü bize geldi. Bir gün önce kendisi ile birlikte üç arkadaşı zehirlenmiş. Bir hastaneye bile götürmeyip, ayran içirmişler. Hala ayaklarının güçsüz olduğunu, ayakta zor durduğunu söyledi. İki yıl çalıştığı şirketten tazminatsız çıkartıldı. Bayramda çalışması için çağırmışlar. Hangi şirkette çalıştığını kendi bile bilmiyordu. Bana “Hangi şirkete çalıştığımı ve hangisinden maaş alacağımı bilmiyorum’ dedi. Bu kaza değil, bir cinayettir. Gemi sökümünde ölümlere bir çare bulunsun. Daha kaç kişinin canı yanacak. Her olay parayla kapatılmaya çalışılıyor. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız. Sorumlular hakkında şikayeçti olacağız.”

Davut Özdemir yakınları da bu tür ölümlerin yaşanmasına tepki gösterdi. Yaşamını yitiren Doğan Balcı’nın, Aliağa’nın Bozköy Köyü’nde, ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Cezaesi karayolu ile Sivas’a götürülen Davut Özdemir ise, bugün Sarıkışla ilçesi Kayapınar köyünde toprağa verileceği bildirildi. Özdemir’in üç yıl önce memleketinden çalışmak için Aliağa geldiği ifade edildi.

Soruşturma sürüyor

Gemideki çalışma sırasında zehirlenip, Aliağa ve İzmir’deki hastanelere kaldırılan 9 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, taburcu olan işçilerin ve gemi söküm tesisinin sorumlularının ifadelerini almaya başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken gemide uzmanlar tarafından inceleme yapılacak.

İşçiler kurtarma çalışması yapmış

Ramazan Bayramı’ndan sonra söküm işlemlerinin başlanılması planlanan ‘Quail Cruises’ adlı kruvaziyer geminin, su alıp sağına doğru yatması üzerine su tahliye çalışmalarına erken başlandığı ortaya çıktı. Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneği’nden alınan bilgiye göre, geminin İtalya’dan geldiği sırada yakalandığı fırtınada yara aldığı ve yolculuk sırasında da su tahliye çalışmalarının yapıldığı, olay günü de gemide bulunan iki su tahliye pompasıyla çalışma yapıldığı ifade edildi. Geminin hızlı bir şekilde su alıp, yan yatması üzerine, detaylı plan yapılmadan, bu konuda uzman olmayan gemi söküm işçilerinin kurtarma faaliyetinde kullanıldığı belirtildi. Gemi kurtarma çalışmalarının profesyonel dalgıçlar tarafından yine profesyonel ekipmanlar kullanılarak yapılması gerektiği, ancak oluşturulan ekibin gemi söküm işçilerinden oluştuğu kaydedildi. Dernek yetkilileri, benzinle çalışan su tahliye pompalarının egzozundan çıkan gazın, tabanda biriktiğini, işçilerin bunun kokusunu da almasına rağmen, makine dairesine inmesine ise anlam veremediklerini kaydetti.