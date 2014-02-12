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Dünya
Deutsche Welle

'Aşk Geçidi' faciasına dava

Duisburg'da 2010 yılında düzenlenen tekno festivali Aşk Geçidi'nde (Loveparade) 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdiham nedeniyle sorumlular hakkında dava açıldı.

12 Şubat 2014 16:43


Almanya’nın Duisburg kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen müzik festivali "Aşk Geçidi" (Loveparade) sırasındaki kitlesel panik ve onu izleyen izdiham sırasında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda en az 500 kişi de yaralanmıştı.

Yaklaşık 3,5 yıl önce meydana gelen faciayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Duisburg Savcılığı, olayın sorumlusu olarak değerlendirdiği 10 kişi hakkında iddianame hazırladı. Soruşturma, "festival alanına giriş ve çıkışlar planlanırken muhtemel katılımcı sayısının dikkate alınmadığı" belirtildi. Savcı, "Organizatörlerin güvenlik sisteminin çökeceğini ve hayati tehlike durumlarının ortaya çıkacağını öngörmesi gerekirdi" dedi.

Hakkında dava açılanlardan 4'ü organizatör firma Lopavent'in çalışanı, geri kalan 6 sanık ise Duisburg Belediyesi'nde görev yapıyor. Facia sırasında Duisburg belediye başkanı olan Adolf Sauerland ile Lopavent genel müdürü Rainer Schaller sanıklar arasında yer almıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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