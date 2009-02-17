Aşk evine kar maskeli baskın

Kar maskeli ve silahlı 7 erkek, gece yarısı 3 hayat kadınının oturduğu evi bastı. Değerli eşyaları gasp eden saldırganlar, bir odaya kapattıkları kadınlara sırayla tecavüz ettiler.



Ankara Küçükesat’ta, fuhuş yapan M.S., R.K. ve Y.D. isimli kadınların kaldığı eve 30 Ocak’ta müşteri olarak giden Müjdat K., fuhuş karşılığında para ödeyerek buradan ayrıldı. Aynı gece arkadaşları Davut K., Mustafa Ö., Şahin S., Tolga B., Murat K. ve Burak Ö.’yle üç kadının evine yeniden giden Müjdat K., kar maskesi taktıktan sonra elindeki pompalı tüfekle kapıyı zorla açtırdı. Müjdat K. ve arkadaşları, bir odaya toplayıp cep telefonları ve ziynet eşyalarını aldıkları kadınlara sırayla tecavüz ettiler.



Kar maskeli tecavüzcüler, yaklaşık 200 TL ve kadınlara ait kredi kartlarını da gasp edip evden ayrıldılar. Gasp Bürosu dedektifleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları kayıtlarından kimlik bilgilerine ulaştığı saldırganları, önceki gün düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, bir tabanca ve sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edildiler.



