-''AŞK'' ENGEL TANIMADI ÇANAKKALE (A.A) - 06.12.2010 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tiyatrocu Emre Madencioğlu ile engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak isterken tanışıp aşık olduğu, engelli Havva Bacak tiyatro sahnesinde nişanlandı. Birlik Engelliler Sanat Tiyatrosu sahibi ve oyuncusu Emre Madencioğlu, yaklaşık 1 ay önce geldiği Biga'da sahneleyecekleri ''İki Yüzlü Adam'' adlı oyun için sponsor arayışına girdi. Elde edilecek gelirle engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmayı amaçlayan Madencioğlu, bu sırada Biga Engelliler Derneği Başkanı, koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Havva Bacak ile tanıştı. Birlikte ilçede oyunun biletlerini satan Madencioğlu ile Bacak arasında duygusal bir bağ oluştu. Birbirlerine aşık olan çift, nişanlanmaya karar verdi. Çift, nişan yüzüklerini Biga Kültür Sarayı'nda sahnelenen oyunun sonununda, seyircilerin şahitliğinde taktı. Madencioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havva Bacak'ın mükemmel bir kalbe sahip olduğunu söyledi. Bacak'ı tanıdıkça daha da çok sevdiğini dile getiren Madencioğlu, ''Onun yardımseverliğini sevdim. Mutluluğumuzun daha sağlam temellere oturması için şahitlerimizin seyircilerimiz olsun istedim'' dedi. Havva Bacak ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, evlilik tarihini daha sonra belirleyeceklerini kaydetti.