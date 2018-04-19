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Aşk engel tanımadı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta doğuştan bedensel engelli Özlem Çelik (29) ile esnaf  Kenan Göktepe (34) düzenlenen törenle dünyaevine girdi

19 Nisan 2018 20:05

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta doğuştan bedensel engelli Özlem Çelik (29) ile esnaf  Kenan Göktepe (34) düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı.
Sağlık İl Müdürlüğü\'nde memur olarak görev yapan ve doğuştan bedensel engelli olan Özlem Çelik ile mermer atölyesi bulunan Kenan Göktepe, düzenlenen törenle evlendi. Nikahı ise Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik kıydı. Törende edilen dualar eşliğinde İl Müftüsü Çelik tarafından evlilik cüzdanı geline verildi. Çelik, çifte Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim ve tablo hediye etti.
Aşklarının hiçbir engel tanımadığını ifade eden damat Kenan Göktepe ve gelin Özlem Çelik, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

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