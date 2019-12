Aşk değil, mantık evliliği

Televizyonun en başarılı isimlerinden biriydi. Sempatikliğiyle büyük ilgi çekiyordu. İşadamı Sinan Serter ile tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. 3 yıllık evliliğinin ardından bir de çocuk sahibi oldu. Bu yazki Bodrum tatilinde mutlu bir aile tablosu çizen Özlem Yıldız ile sırrını Vatan'a anlattı.



İş teklifleri alıyor musun?



Televizyonla ilgili teklifler geliyor; ama kabul etmiyorum; çünkü kendime başka bir yol çizdim. Evliliğime zarar gelmesin diye kendimi geri plâna çektim.



Bu işi yapıyor olsaydın evliliğin zarar görür müydü?



Herkesin hayatında bir tercihi vardır. Benim hayatımda en büyük hayâlim, her zaman mutlu bir evlilik oldu. O yüzden de böyle bir evliliği bu işi yapıyorken bulmak, çok büyük bir şans. O şansı da kaçırmamak için her türlü fedakârlığı yapıyorum.



Mutlu evliliğin sırrı ne?



Biz birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Gün içersinde sürekli haberleşiriz. En güzel şey bu. Öbür türlü heyecanlar, sadece birkaç sene sürüyor. Önemli olan bunu^, uzun yıllara taşımak için arkadaş olmak. Bunu başarırsan evliliğinde çok mutlu olursun.



Dış görünüş sizce ne kadar önemli?



Evlilikte biraz mantık aramak gerekiyor. Dış görünüşe aldanıp da dünyanın en yakışıklısı olması bir şey değiştirmiyor. Önemli olan kafa yapının, hayat standartlarının uyuşması.



Evlendiğinizde “Güzel bir kız neden daha yakışıklı bir erkekle evlenmedi?” diye düşünenler bile oldu...



Bunlar 15-16 yaşında bakılacak şeyler. Benim aklımın ucundan bile geçmedi “Ayy çok yakışıklı bir kocam olsun” fikri. Bu öyle bir şey değil. Evleniyorsun ve hayatının sonuna kadar aynı yastığa baş koyuyorsun. Sinan şimdi benim çocuğumun babası. Onunla ömrümü paylaşacağım. Ben de 10 yıl sonra yaşlanacağım. Dış görünüş önemli değil.



Evliliklerde biraz mantık gerekiyor galiba..



Gerekiyor. Doğru insanı bulduğun zaman “Acaba evlensem mi?” diye düşünmüyorsun. O kendiliğinden evliliğe gidiyor.



Kıskançlık olur mu?



Biz onları çoktan geçtik. Her şeyimizi birbirimizle paylaşırız. Biz birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Takılmayacak şeyi, kafana takarsan sorun başlar. Biz bunları aştık. Evliliğimizde birbirimize çok güveniyoruz. Öyle telefon karıştırmaları, mesaj okumaları filan yapmıyoruz.



Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar...



Kesinlikle öyle bir şey yok. Kocama ilk günkü gibi âşığım.



Mesleğini bıraktı



Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evlendikten sonra her şeyden elini eteğini çekti. TV’den gelen teklifleri de kabûl etmedi.