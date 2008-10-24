Aşk değil dostluk

Tamer Karadağlı’nın evli Pelin Hızal Smines ile kayalık bir alanda baş başa oturup, içki içip, ele ele yürürken ki görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.



Taraflar aşk iddialarıyla ilgili “Kayalıklardan düşmemek için el ele tutuştuk. Ne var bunda?” dedi



Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Altın Portakal Festivali için gittiği Antalya’da evli halkla ilişkiler uzmanı Pelin Hızal Smines ile kumsalda el ele yürürken kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntülerde ikili kayalık bir alanda başbaşa oturup, içki içiyor sonra da el ele yürüyordu. Üzerinde gece elbisesi olan Smines’e kendi ceketini giydiren Karadağlı, görüntülendiğinin farkında değildi. Programda “Kumsalda aşk” başlığıyla verilen haberde gerçekten aşk var mıydı? Görüşüne başvurduğumuz ünlü oyuncu çok kızgındı: “Haberin veriliş uslübu çok çirkindi. Yanımdaki bayan evli olabilir, bekar olabilir, her şey olabilir benim arkadaşımsa buna dikkat edilmesi gerekir. Bir sürü evli arkadaşım var, hepsiyle çeşitli ortamlarda oturup sohbet ediyorum. Hangi ünlüyü sahilde aşk yaparken yakaladık? Aşk yaparken demek ne demek, seks yaparken demek çok çirkin ve kabul edilemez bir şey bu. Pelin’in elini kayalıklarda yürümekte zorlandığı için tuttum.”



‘Bir daha elini tutmam’



Bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olan Pelin Hızal Smines de sorularımızı yanıtladı.



O gece neler yaşandı?



Tamer ile 9 yıldır arkadaşız. O gün 5 arkadaşımızla birlikte beach partideydik. Tamer bana çok gürültü var deyince görüntülendiğimiz yere gittik. Ayağımda bantlı topuklu ayakkabılar olduğu için çıkartmıştım. Oturduğumuz yer kum değil taştı. Yerden eğilip çantamı aldığımda Tamer’in elini tuttum. Belki o şekilde sadece birkaç adım atmışımdır. Elele 10 saniye bile yürümemişizdir. Tamer ayağındaki düz ayakkabıyla bile orada yürürken zorlandı. Üşüdüğüm için ceketini sırtıma verdi, bu bile olay oldu. Bunu hangi centilmen yapmaz ki..



Eşinizin tepkisi ne oldu?



Eşim çok anlayışlı bir insan. Hatta bu görüntüler çekildikten sonra benim ilk konuştuğum kişi eşim oldu. O şu anda 10 günlük iş seyehatinde. Ona görüntüleri bütün detaylarıyla telefonda anlattım. Elini tuttuğumu da söyledim. ’Sen de mi yakalandın’ diyerek bana güldü. ’İyi ki yanındaki Tamer’ dedi. Çünkü Tamer’i tanıyor.



Böyle açıklamalar yapan, buna rağmen boşanıp, ilişkisini sürdüren isimler var ama..



Aklımı oynatıp ta asla böyle bir şey yapmam. 7.5 yıldır evliyim. Gözüm eşimden başkasını görmüyor. Bir yandan okulum, bir yandan işlerim var. Eşimi bile doğru düzgün göremezken üstüne sevgili mi yapacağım. Tamer ile aramızda asla bir şey olamaz. Bizi yan yana görebilirsiniz ama el ele asla. Kayalıklara kapaklanırım ama bir daha asla elini tutmam.







Koca konuştu: Tamer fırsatçı biri değil



Pelin Hızal Smines’in iş seyahati nedeniyle yurt dışında olan Norveçli eşi Vidar Smines olaylar karşısında şaşkındı. Telefonla ulaştığımız Smines konuştu: ”Bu olay olduğu gün eşim beni arayıp her şeyi anlattı. Bu olayı medya büyüttü. Eşim Tamer’i yıllardır tanıyor. Ben de Tamer’i onun vasıtasıyla tanıdım. Buluşup konuşmaları doğal bir şey. Medyanın birbiriyle konuşan iki arkadaştan böyle bir olay çıkarması benim için sorun yaratıyor. Eşimin beni aldattığını düşünmüyorum, ona çok güveniyorum. Ben diğer Türk erkekleri gibi kıskanç değilim. Eşimin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Evet, Tamer yakışıklı bir adam ama eşim ve ben onu arkadaşımız olarak görüyoruz, onunla vakit geçirmeyi seviyoruz. Onu fırsat kollayan bir erkek olarak görmüyorum.”



