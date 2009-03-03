Aşk değil albüm yapıyoruz

Adı Tarkan’la aşk dedikodusuna karışan Nil Özalp, “Tarkan’ın sevgilisi değil arkadaşıyım” dedi.



10 yıldır müzikle ilgilendiğini, yakında albüm çıkaracağını söyleyen Özalp, “Tarkan’la çok iyi dostuz. Albüm hazırlığında olduğum için benimle fikirlerini paylaşıyor, yardımcı oluyor. Bunun için bir araya geliyor, müzik üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ama onun dışında aramızda bir yakınlaşma yok” dedi.



Nil Özalp, “Reklam amacıyla bu haberi ben vermişim gibi algılanır ve Tarkan’la dostluğum biterse çok üzülürüm” dedi.

