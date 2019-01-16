Aşk Çeşmesi'ne atılan dilek paraları krizinde kazanan Katolik Kilisesi oldu

Övgü Pınar

Roma

Dünyanın en meşhur çeşmelerinden Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne atılan ve değeri yılda 1,5 milyon Euro'ya ulaşan bozuk paraların akıbeti belli oldu. Roma Belediyesi ile Katolik Kilisesi'ne bağlı bir dernek arasında gerilime neden olan dilek parası krizinde kazanan kilise oldu.

Türkçe'de Aşk Çeşmesi olarak da anılan Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), Roma'nın en turistik mekanları arasında yer alıyor.

Çeşmeye atılan "dilek paraları" haftada üç kere toplanıyor ve bir seferde yaklaşık 8 bin Euro çıkarılıyor.

Bu para yıllardır Katolik Kilisesi'ne bağlı yardım kuruluşu Caritas'a devredilirken Roma Belediyesi bu uygulamaya son vererek çeşmeden elde edilen gelire el koymayı planlıyordu.

Gelecek Nisan ayından itibaren Trevi Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların Caritas'a değil belediye kasasına gideceği haberi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Katolik Avvenire gazetesi, Caritas'ın bu parayı yoksullar için harcadığını belirterek belediyeyi "yoksulların parasını kesmekle" suçlamıştı.

Diğer çeşmelerin geliri de Caritas'a gidecek

Tepkiler üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, geri adım atarak söz konusu paranın Caritas'a aktarılmaya devam edeceğini açıkladı.

Raggi, Vatikan'ın yayın organı Osservatore Romano'ya bir mektup yazarak Trevi Çeşmesi'nin yanı sıra Roma'daki diğer çeşmelere atılan paraların da Caritas'a gideceğini belirtti. Osservatore Romano gazetesi, diğer çeşmelerden de ek olarak yaklaşık 200 bin Euro gelir elde edildiğini yazdı.

18. yüzyılda dönemin papası 12. Clemente tarafından yaptırılan Trevi Çeşmesi, Federico Fellini'nin "Tatlı Hayat" (La Dolce Vita) filminin de katkısıyla bugünkü popülerliğine kavuştu.

Ziyaretçiler geleneksel olarak "Roma'ya bir daha gelmeyi" ve "hayatlarının aşkını bulmayı" dilemek için çeşmeye para atıyor.