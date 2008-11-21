'Aşk bitti' sözüne dayanamadı

Nükhet Duru'nun genç sevgilisi Turgay Dilek, sanatçının ayrılık kararı almasına dayanamadı.

Duru tarafından terk edilen Dilek, intihara kalkıştı.



İkinci ayrılık fena sarstı



Nükhet Duru ile kendinden 10 yaş küçük sevgilisi Turgay Dilek'in ilişkisi, genç adamın Duru'nun Kanaltürk'teki ilk yayın gününde stüdyoya 1001 adet gül göndermesiyle gündeme gelmişti. Meçhul aşık birkaç gün sonra ortaya çıkmış, çift Bebek'te dolaşırken objektife takılmıştı. Duru da “Uzun zaman birbirimize küstük. Bu süreç içinde ilişkimiz

mayalandı” demişti. Ama o maya tutmadı, ikilinin yolları yine ayrıldı. Ve ayrılık Turgay Dilek'i bu kez fena sarstı.



Hayat sensiz çekilmiyor



Sanatçının ilişkiyi bitirme kararı alması, genç adamı bunalıma sürükledi. Tüm çabalarına rağmen Duru'yu kararından döndüremeyen Turgay Dilek, onun son konuşmasını yapıp evden ayrılmasından sonra dolaptaki bütün ilaçları yutarak intihara kalkıştı. Bayılmadan önce Duru'yu arayan ve ilaç içtiğini söyleyip "Bu hayat sensiz çekilmiyor" diyen Dilek'i hayata döndüren, ünlü sanatçı oldu. Panik içinde eve dönen Nükhet Duru, sevgilisini hastaneye zamanında yetiştirmeyi başardı

