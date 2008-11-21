T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Aşk bitti' sözüne dayanamadı

Nükhet Duru'nun genç sevgilisi Turgay Dilek, sanatçının ayrılık kararı almasına dayanamadı ve intihara kalkıştı.

21 Kasım 2008 02:00

Nükhet Duru'nun genç sevgilisi Turgay Dilek, sanatçının ayrılık kararı almasına dayanamadı.
Duru tarafından terk edilen Dilek, intihara kalkıştı.

İkinci ayrılık fena sarstı

Nükhet Duru ile kendinden 10 yaş küçük sevgilisi Turgay Dilek'in ilişkisi, genç adamın Duru'nun Kanaltürk'teki ilk yayın gününde stüdyoya 1001 adet gül göndermesiyle gündeme gelmişti. Meçhul aşık birkaç gün sonra ortaya çıkmış, çift Bebek'te dolaşırken objektife takılmıştı. Duru da “Uzun zaman birbirimize küstük. Bu süreç içinde ilişkimiz
mayalandı” demişti. Ama o maya tutmadı, ikilinin yolları yine ayrıldı. Ve ayrılık Turgay Dilek'i bu kez fena sarstı.

Hayat sensiz çekilmiyor

Sanatçının ilişkiyi bitirme kararı alması, genç adamı bunalıma sürükledi. Tüm çabalarına rağmen Duru'yu kararından döndüremeyen Turgay Dilek, onun son konuşmasını yapıp evden ayrılmasından sonra dolaptaki bütün ilaçları yutarak intihara kalkıştı. Bayılmadan önce Duru'yu arayan ve ilaç içtiğini söyleyip "Bu hayat sensiz çekilmiyor" diyen Dilek'i hayata döndüren, ünlü sanatçı oldu. Panik içinde eve dönen Nükhet Duru, sevgilisini hastaneye zamanında yetiştirmeyi başardı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24