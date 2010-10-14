T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aşk, acıya deva olabilir

Aşk acısı filmlerde, şarkılarda uzun uzun anlatılır. Ancak bilim insanları, aşkın ağrı kesici rolü oynayabileceğini düşünüyor.

14 Ekim 2010 03:00

T24- Bilim insanlarına göre aşk, acı algısını azaltabilir. Aşk acısı filmlerde, şarkılarda uzun uzun anlatılır. Ancak bilim insanları, aşkın ağrı kesici rolü oynayabileceğini düşünüyor.



Güçlü sevgi hislerinin beynin farklı bölgelerinde yoğun harekete neden olduğu uzun süredir biliniyor. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise, acı hissettiğimiz zaman beynin aynı bölgelerinden bazılarının devreye girdiğini fark etti.


Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, deneye katılan 15 öğrenciden sevdikleri kişinin bir fotoğrafı ile aynı derecede çekici buldukları bir tanıdıklarının fotoğrafını getirmeleri istedi.
Amaç, fotoğrafların dikkati acıdan uzaklaştırmakta ne kadar etkili odluğunu görmekti.


Çalışmaya göre, sevilen kişinin fotoğrafına bakmak acı algısını çekici bulunan, tanıdık kişinin fotoğrafına bakmaktan daha fazla düşürüyor.


Profesör Paul Gilbert çalışmaya dair "Yalnız ve mutsuz hiseden insanların acı eşiği çok daha düşük olabilir. Kendini güvende hissedenlerde ise bunun tersi bir durum beklenebilir" diyor.


Gilbert, bu çalışmanın sağlık sistemini yeniden düşünmek açısından da önemli olduğunu söylüyor: "Sistem hastaları acele ettirebiliyor ve eskiden bakıma ayrılan çaba artık pek yok."



İlacın ömrü 9 ay mı?


Araştırmaya, ilişkilerinin ilk dokuz ayı içerisinde olan öğrenciler katıldı. Bu dönem "yoğun sevginin ilk dönemi" olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla "aşk ilacının" etkisinin zamanla azalabileceği düşünülüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24