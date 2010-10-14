Aşk, acıya deva olabilir

T24- Bilim insanlarına göre aşk, acı algısını azaltabilir. Aşk acısı filmlerde, şarkılarda uzun uzun anlatılır. Ancak bilim insanları, aşkın ağrı kesici rolü oynayabileceğini düşünüyor.







Güçlü sevgi hislerinin beynin farklı bölgelerinde yoğun harekete neden olduğu uzun süredir biliniyor. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise, acı hissettiğimiz zaman beynin aynı bölgelerinden bazılarının devreye girdiğini fark etti.





Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, deneye katılan 15 öğrenciden sevdikleri kişinin bir fotoğrafı ile aynı derecede çekici buldukları bir tanıdıklarının fotoğrafını getirmeleri istedi.

Amaç, fotoğrafların dikkati acıdan uzaklaştırmakta ne kadar etkili odluğunu görmekti.





Çalışmaya göre, sevilen kişinin fotoğrafına bakmak acı algısını çekici bulunan, tanıdık kişinin fotoğrafına bakmaktan daha fazla düşürüyor.





Profesör Paul Gilbert çalışmaya dair "Yalnız ve mutsuz hiseden insanların acı eşiği çok daha düşük olabilir. Kendini güvende hissedenlerde ise bunun tersi bir durum beklenebilir" diyor.





Gilbert, bu çalışmanın sağlık sistemini yeniden düşünmek açısından da önemli olduğunu söylüyor: "Sistem hastaları acele ettirebiliyor ve eskiden bakıma ayrılan çaba artık pek yok."







İlacın ömrü 9 ay mı?





Araştırmaya, ilişkilerinin ilk dokuz ayı içerisinde olan öğrenciler katıldı. Bu dönem "yoğun sevginin ilk dönemi" olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla "aşk ilacının" etkisinin zamanla azalabileceği düşünülüyor.





