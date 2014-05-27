Aşk acısını unutturacak hap bulundu!

ABD’deki Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden bilim insanları utanç verici ya da tramvatik anıların hatta aşk acılarının hafızadan silinmesini mümkün kılacak bir ilaç geliştirdi.

MS tedavisinde kullanılmakta olan "fingolimod" isimli bir kimyasalı tüketen farelerin kısa sürede acı ya da korku verici anılarını unuttuklarını belirleyen uzmanlar, sonuçları Nature Neuroscience isimli akademik dergide yayınladılar.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, bilim insanları, bu ilaç sayesinde tramva sonrası stres bozukluğu yaşayan ya da fobilerden muzdarip olan insanların başarıyla tedavi edebileceğini açıkladı.

Keşif, bilim dünyasında heyecanla karşılanırken, İngiliz Mind derneği “Bu tip bir ilaç yan etki olarak iyi anıların silinmesine de neden olabilir” diyerek endişelerini belirtti.